FÚTBOL - Segunda B Martín Galván: «Por la cabeza se me pasó irme pero siempre sale el sol, quiero seguir en el Salamanca CF» El punta mexicano, que dio la victoria en los derbis al Salamanca CF la pasada temporada con sus goles ante Unionistas, quiere recuperar el tiempo perdido y volver a ser decisivo este sábado Miércoles, 10 abril 2019, 12:21

El mexicano Martín Galván comenzó su pesadilla con el por entonces CF Salmantino en el play-off de ascenso a Segunda B. En una acción fortuita con el portero del Poblense se rompió la rodilla que le impidió arrancar esta temporada el nuevo proyecto del Salamanca CF. Por unas razones u otras, este curso solo ha disputado 214 minutos repartidos en ocho encuentros incluyendo los 67 que disputó el domingo ante el Castilla, encuentro en el que marcó el tanto que al final supuso un importante punto para los de Calderón. Pero si por algo Martín Galván tiene el cariño de la afición de su equipo es por haber marcado los tantos de la victoria la temporada pasada en los derbis ante Unionistas: el 1-0 de falta directa en el Helmántico, y el 1-2 de gran chut desde fuera del área cuando el choque ya agonizaba.

Ahora el mexicano confía en llegar a tiempo para 'salvar' su temporada tras marcarle al Castilla y quiere confirmarlo ante su rival favorito, Unionistas, este sábado en el Helmántico. «Estoy contento por la oportunidad, retomando sensaciones que hace mucho tiempo no tenía. Esta semana tiene que ser mejor que la anterior, físicamente voy a llegar perfecto para el sábado. Es difícil estar en situaciones en las que no juegas pero uno tiene que estar lo mejor preparado posible para aprovechar cuando te llegue la oportunidad. Llevaba mucho tiempo trabajando de buena manera y por eso pude responder el domingo, estoy listo para cuando el entrenador quiera», señala.

Su pesadilla arrancó con la lesión en el play-off. «Sí, llegaron tiempos muy complicados, toda mi vida ha sido así, intentando sobreponerme a las adversidades. Y ésta ha sido una ocasión más para seguir luchando. Tenía claro que las oportunidades llegan. La lesión ya está fuera, todo lo negativo pasó y ahora tengo que seguir por esta línea», dice. El delantero azteca reconoce que, por su situación, ha habido momentos en los que se le pasó por la cabeza regresar a su país. «Si te soy sincero, sí. Por muy bien que estés anímicamente o físicamente, los jugadores dependemos de jugar. Y cuando no juegas, estás mal. Son días que uno explota, estás lejos de la familia y seres queridos y es más complicado sobrellevar la situación. No son todos los días, pueden ser uno o dos, pero sabes que el día siguiente es nuevo y todo comienza. Lo pude aguantar y superar. Salió el sol».

Y así celebró Galván el 1-2 en Las Pistas ante Unionistas. / MANUEL LAYA

El domingo le marcó al Castilla y de inmediato, las lágrimas aparecieron en su cara. «Por todo lo pasado, ha sido una temporada difícil en lo personal, las lesiones, por no jugar... Era un partido además importante y tenía acumuladas muchas cosas», dice.

A pesar de jugar poco, Martín siempre ha sido uno de los preferidos de la grada del Helmántico. «Para mí es muy especial. Estoy muy agradecido con esa gente que siempre está apoyando incluso en las malas y con ellos voy a muerte. Saben por lo que estoy pasando. A veces me he preguntado por qué tienen ese cariño por mí, imagino que es por lo que futbolísticamente les he dado, hay conexión con ellos», expresa Martín.

Desde su llegada, Galván ha estado rodeado de críticas favorables hacia su calidad como jugador, pero también por comentarios por su presunta falta de profesionalidad fuera del campo. Esos comentarios también le han llegado al mexicano. «A esa gente no le tengo nada que decir, siempre habrá opiniones diferentes. No me preocupa, sé lo que hago yo en mi día a día. Se vio ante el Castilla. Si yo no hubiera estado preparado o si fuera lo que la gente dice, no habría aguantado ni 40 minutos. Estoy bien preparado y lo que yo haga en mi vida privada es cosa mía. El día que no responda en el campo se puede hablar otras cosas pero de momento nada», advierte.

Sus grandes recuerdos en Salamanca por ahora son de los derbis. «Sí, al final son partidos diferentes e importantes para la ciudad. También el ascenso, pero no lo pude vivir en el campo. Espero que este sábado se mantenga la historia a nuestro favor». Lo que tiene Martín claro es que el duelo es vital para su equipo. «Lo sabemos, nos jugamos más que tres puntos, hay que ganar sí o sí, vamos a salir a muerte para alejarnos de la zona peligrosa. Creo que no habrá problema para ello».

La rivalidad

Martín ya lleva año y medio en Salamanca y confiesa que ya ha llegado a comprender las diferencias entre el Salamanca CF y Unionistas CF, los dos equipos de la capital. «Sí, la entiendo perfectamente pero no la comparto. Para mí es una tontería, la verdad. Hay gente que tiene pensamientos diferentes y uno no puede hacer nada contra eso, solo comportarnos a la altura como el club que somos, con mucha historia y seguir por la misma línea».

Por último, el talentoso jugador reconoce que le gustaría seguir la próxima temporada porque «estoy muy identificado con la ciudad y el equipo, esa es mi primera opción pero depende de muchas cosas, ya iremos viendo lo que se puede hacer», finaliza el delantero.