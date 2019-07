ATLETISMO Marina Sillero, quinta en marcha en el Nacional sub-23, la mejor de los atletas salmantinos Marina Sillero. Siete atletas charros acudieron este fin de semana a Tarragona al Campeonato de España de su categoría JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 1 julio 2019, 14:19

La ciudad catalana de Tarragona acogió este fin de semana el Campeonato de España sub-23 con la presencia de siete atletas salmantinos. La que mejor resultado obtuvo en la el Nacional sub-23 fue Marina Sillero (AT. Ianuarius) que fue quinta en la final de los 10.000 metros marcha con un tiempo de 51:05:33.

Además, Rubén Matas (Embutidos Montemayor At. Bejarano) fue séptimo en la final de disco con un mejor lanzamiento de 43,14m, Marta Pescador (UVA) fue octava en los 3.000m obstáculos con 11:56:55, Alba Valverde (Caja Rural At. Salamanca) terminó décima en triple salto con 11,94 y undécima en salto de altura con 1,55, Alba Sorrigueta (Caja Rural At. Salamanca) fue eliminada en las semifinales de los 800 metros con 2:15:57, Nuno Muñoz (Caja Rural At. Salamanca) cayó en las semifinales de los 400 metros con 49:07 y Daniel Rodríguez (Caja Rural At. Salamanca) también cedió en las semifinales de los 200 metros con un registro de 22:60.