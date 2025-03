La 'manada' de Roberto Íñiguez y la petición a las instituciones tras la Supercopa de Avenida

Juanjo González Salamanca Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:27 Comenta Compartir

La 'manada' y un recado a las instituciones para que sigan apoyando. Fueron las pinceladas que dejó Roberto Íñiguez, técnico del CB Avenida, tras ganar la Supercopa de España, la novena del club, de cara al futuro. El vitoriano señaló tras ganar la Supercopa que «lo primero tengo que felicitar a Gernika, ha hecho una Supercopa impresionante. Han competido muy bien la final y nos ha costado muchísimo. A base de creer y solucionar algunas cosas en el descanso hemos ganado. Han dado un paso como club y como equipo importantísimo. Dicen que las finales hay que ganarlas pero el paso que han dado es muy importante». Y más allá del rival, el técnico vitoriano quiso destacar tres puntos: «Lo primero quiere felicitar a mis jugadoras, a mi staff y a todos los que han participado desde que empezamos la pretemporada. Tuvimos tres días muy duros antes de venir, difíciles; me acordaba en mis dos años entrenando en Oremburg (Rusia), ciudad muy dura en la que tiene que estar muy centrado en el baloncesto, veía perros casi abandonados, apaleados, que se juntaban y hacían manadas. Y para mí mi equipo ha sido eso, hemos estado apaleados tres días, en casa mordiéndonos las uñas, en casa sin saber qué iba a pasar. Y hemos juntado la manada. La fuerza ha sido la forma de jugar. Me quito el sombrero ante ellas. Llegar sin entrenar, con ese feeling, con esa sensación de no saber si vas a jugar y hacer lo que han hecho es lo más importante, sin hablar de baloncesto».

Íñiguez añadió que el segundo punto «es nuestra afición. Sabemos que están ahí, los sentimos, se hacen notaren redes sociales, llamadas... y espero que estén orgullosos del equipo y que les hayamos dado uan gran alegría porque se lo merecen. Ojalá nos podamos juntar pronto pero los tenemos siempre presentes y quiero que lo sepan porque los necesitamos».

Y, por último, «el tercer punto es para nuestro esponsor, la familia Recio. Lo han pasado muy mal. Hay gente que no sabe cosas. Además de personalmente, económicamente con las tiendas cerradas y el negocio en un problema grave. Han vivido cosas graves y han estado dando el máximo que han podido al equipo y no se puede pedir más. Somos un club y un equipo con uan organización pequeñita pero somos flexibles y tenemos que mejorar, porque vienen peces gordos detrás. Clubes que ya están llegando y van a llegar. Y tienes que mejorar para seguir ahí. Y cuando el presi, Jorge Recio, nuestro socio como yo le llamo, necesita una ayuda de las instituciones para mejorar detalles del club, me gustaría que les ayuden. Los necesitamos. Y eos nos hará crecer para que las jugadoras estén cómodas».

Además, el nuevo técnico de Avenida añadió que «no hemos hecho más que empezar. Habrá dos días libres y a seguir duro».