ATLETISMO El At. Macotera Persianas Ruano presenta un gran equipo para el Nacional de Media Maratón El equipo salmantino, formado íntegramente por corredores de la tierra, compite este domingo en Sant Cugat del Vallés JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 30 marzo 2019, 15:47

Un modesto pero ambicioso club salmantino, formado íntegramente por corredores de la tierra, acude por segundo año consecutivo al Campeonato de España de Media Maratón que se celebra este domingo en Sant Cugat del Vallés. El Atletismo Macotera Persianas Ruano, que el año pasado ya fue cuarto de España en la prueba que se celebró en Melilla, acude este año a tierras catalanas con renovadas ilusiones en cuajar otra gran actuación a partir de las 10 de la mañana.

Así, el equipo estará formado por Ignacio Sánchez García, Juan Bueno Losada, Roberto Bueno Losada y el fichaje de Jorge Nieto Sánchez (Atletas Veteranos Salamanca) que quieren dar el do de pecho en Sant Cugat del Vallés en una prueba que dominan a la perfección. No obstante entre ellos se cuentan numerosas victorias en medias maratones de Salamanca y localidades cercanas. También ha acudido con el At. Macotera Serafín García Fraile, que tomará parte de la carrera popular.