FÚTBOL - Segunda B Machada de los 'once' del CD Guijuelo venciendo al filial del Atlético de Madrid (1-0) Un equipo chacinero plagado de bajas y con solo once disponibles, vence con un gol de Luque para colocarse a un punto del play-off Guijuelo Domingo, 18 noviembre 2018

Gran machada del CDGuijuelo. El equipo chacinero, con solo once jugadoras 'sanos' disponibles para el encuentro, se impuso esta tarde al filial del Atlético de Madrid con un gol de Luque de penalti para mantenerse así la extraodrinaria racha de resultados en el Municipal chacinero, donde ha sumado ya seis victorias y solo ha dejado escapar dos puntos en lo que va de campeonato. Esta victoria permite a los de Ángel Sánchez, que llegaron a solicitar el pasado jueves el aplazamiento del encuentro por las lesiones de Razvan, Manu Fuster, Jonathan Martín, James, Ayub y Raúl Ruiz, se mantiene sexto con 22 puntos a solo un punto del play-off quemarca por ahora el Real Madrid Castilla tras el empate en el Helmántico con 23 ante el Salamanca CF.

El CD Guijuelo hizo un gran esfuerzo, sobre todo de fe en si mismo, para superar el grave escollo de las bajas, y logró así una trabajada victoria que mantiene la racha positiva del equipo en casa. nó totalmente desordenado.

El Guijuelo llegaba al partido plagado de bajas, ocho jugadores sin poder ser convocados, y el técnico Ángel Sánchez tuvo que jugar con los 10 jugadores disponibles a los que sumó a Jesús, aún sin recuperar del todo de sus molestias. Un once que no aceptaba mucho más cambios, a no ser que fuera un canterazo o un jugador tocado. Por lo que la apuesta era mantener el nivel del equipo en casa sin cambios, lo cual ya era bastante difícil, dado el buen resultado cosechado en el Municipal en lo que va de liga.

Los madrileños comenzaron más fuertes, pero sin mucha definición en los metros finales, en un partido demasiado cauteloso por ambas partes. El público no vio un tiro entre los tres palos hasta pasada la media hora de juego, con un disparo de Nacho Pérez que atrapó el guardameta colchonero. El resto de la primera mitad fue mejor para los locales, que se fueron creciendo hasta los últimos cinco minutos, en los que realmente encandiló a su afición con buen juego y sobre todo valentía.

Tras el descanso, llegó la jugada clave del encuentro. Dimas que cae en justo en el borde del área ante Isaac, y el árbitro concede penalti para los locales. Luque, que ya marcó dos penas máximas en el último encuentro en casa, se encargó del lanzamiento, una vez más impecable, de fuerte disparo bien colocado que Valens no logró atajar. Gol para los locales que ya acariciaban una dura victoria que estaban mereciendo más que el rival.

En la recta final, con el Guijuelo totalmente enchufado, pero haciendo un gran esfuerzo físico, el partido se puso aún más a favor de los locales con la expulsión de Tachi. El defensa cometió una falta a destiempo y vio la tarjeta roja. El Guijuelo, no sin algún susto por parte de los colchoneros, mantuvo el marcador hasta el pitido final, que vale tres puntos de oro para un Guijuelo que supo dar lo mejor de si mismo en el peor de los momentos.