FÚTBOL - Segunda B Lovato: «Siento desilusionar a la afición de Unionistas pero no vamos a desaparecer aunque no vengan» El empresario mexicano Manuel Lovato. / Manuel Laya El presidente del Salamanca CF UDS explica en la Cope sobre la negativa a darlo por Footters que «si no quieren ir a ver el partido ya solo falta que lo quieran ver en el sofá de su casa y les llevo las palomitas» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 3 octubre 2019, 18:41

El dueño y presidente del Salamanca CF UDS, el empresario mexicano Manuel Lovato, ha concedido una entrevista a Cope Salamanca en la que ha tocado varios temas de actualidad de cara al derbi de este domingo en el estadio Helmántico ante Unionistas.

«No tenía pensado sentarme en el palco», señala el dirigente que añade sobre Unionistas que «les daremos pocas invitaciones de palco porque como nadie quiere ir... no voy a dejar el palco vacío. No me molesta que no vayan los de Unionistas, pero que exijan verlo por la TV... Desde el inicio se sabe que no lo dará Footters, y no es un problema de la empresa. Es mío. Es la única forma que negocié con Footters. La gente de debe estar contenta porque ven 37 partidos. Lo hago porque si no quieren ir a ver el partido ya solo falta que lo quieran ver en el sofá de su casa y les llevo las palomitas. Como no lo paso por Footters a mí me ha costado 8.000 euros agarrar el avión porque quiero ver el partido».

Sobre si que la afición de Unionistas no vaya al derbi le repercute en algo a Lovato en el apartado económico, el presidente explicó que «lo único que siento es desilusionarlos. Como veo que lo hacen para que desaparezcamos... es una desilusión que se van a llevar porque eso no va a pasar. Y aclaro que si piensan que nosotros estamos aquí para hacer dinero se equivocan. Cuando sacamos el tema de los aboandos todos me dijeron que subiera 20 euros los precios y no lo hice. Y además a la cantera le he bajado la cuota y son 160-180.000 euros que asumo yo. A día de hoy tenemos unos 6.190 abonados. Eso es una tercera parte del presupuesto y ese dinero ya está gastado para pagar deudas del año pasado. Todavía queda alguna deuda, pequeña, de unos 10-15.000 euros y otras de 2-3.000 euros...».

Además, Lovato también ha hablado de la pretemporada en México: «Fuimos allí para dar a conocer al equipo en México y hacer una variante de lo que hacen los equipos. No le gané dinero a la gira pero tampoco le perdí porque los clubes contra los que jugamos nos pagaron la mayoría de los gastos. Estuvimos tres semanas. Hemos logrado que en México se hable mucho de Salamanca».

«La idea es que Pablo Cortés sea el entrenador hasta el final de la temporada», dijo el dirigente que añadió en tono de broma que «todavía no le influyo en las alineaciones». Pero sí añadió que «el otro día se me ocurrió decir que tras ciertos temas no metieran a dos jugadores pero no me hicieron caso. Así que de qué me sirve...«.

Sobre las salidas nocturnas de algunos jugadores Lovato apuntó que «he escuchado cosas pero no sé si es cierto. Yo no lo he visto». «Al Avión Calderón lo ficho yo y a Chatón también, se puso su nombre en la mesa», significó sobre su participación en los fichajes.

En cuanto al presupuesto de la temporada actual, Lovato aclaró que «no se ha rebajado» y añadió que «nos salió más barata la plantilla. Si hubiera costado más, pues más. Costó lo que costó». El reto sigue siendo el ascenso a pesar del mal momento: «Nosotros queremos ascender pero puede pasar que ascendamos, nos quedemos en la mitad de tabla o que descendamos. Para venir a quedarme en Segunda B toda mi vida no vengo. Todavía no es momento para hablar de si esta plantilla puede subir. Yo sí que creo que tenemos mejor plantilla porque está más compensada, con varios de los mejores del año pasado. Creo que se ha fallado en algunos fichajes pero es pronto para decirlo. Pero tenemos al filial, que fue diseñado para que puedan jugar en el Segunda B. Todos nos preguntamos por qué no los ponen, auque quizá esté bien que nos los lleven de golpe. No tenemos una plantilla de 21 jugadores sino de 34 con los del filial».

Lovato reveló que por ahora ya ha perdido en el club, sin tener en cuenta los gastos de compra del estadio Helmántico, «sobre 1.800.000 euros. Una cosa es lo que se invierte y otra lo que me he gastado«.

Un proyecto tan importante como la compra del Helmántico

El dirigente avanzó un importante «proyecto»: «Vamos a hacer cinco cosas que todos van a ver cómo funciona un equipo de fútbol. Tan significativas como la compra del estadio, algo de la ciudad deportiva, pero no puedo decir mucho de eso. La primera noticia será en un mes y serán cinco. Todavía no los tengo».