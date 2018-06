La lluvia vuelve a amenzar los actos por San Juan de Sahagún

Tras la suspensión ayer de los dos principales espectaculos programados dentro de las fiestas de San Juan de Sahagún a consecuencia de la lluvia, esta noche, pesea que la amenaza de lluvia seguía presente y muchos asistente stuvieron que protegerse por momentos con paraguas si pudo celebrarse la actividad 'Trovadores y Juglares', una propuesta de los salmantinos Gabriel Calvo y Jes Martin's, un espectáculo basado en la tradición oral del romancero español que tuvo lugar en el Patio Chico de la Catedral.

Tras este acto estaba previsto el espectáculo de fuegos articifiales y posteriormente, en el Parque Elio Antonio de Nebrija, los salmantinos Back to hell ofrecieron el espectáculo musical 'One night with AC/DC' con el que homenajean a la banda de rock australiana.

Este martes, a las 12 horas, la Corporación Municipal asistirá a la misa en honor a San Juan de Sahagún, que se celebrará en la Catedral Nueva, y a esa misma hora dará comienzo la IV Operación Litro a beneficio del Comedor de los Pobres, un paseo solidario de vehículos clásicos organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, entre otras propuestas.