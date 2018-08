FÚTBOL - Segunda B Lluis Andreu Ruiz y Góngora llegan a Unionistas a por la permanencia y 'algo más' Lluis Andreu Ruiz y Góngora posan con la camiseta de Unionistas. / MARÍA SERNA El meta y el lateral izquierdo, últimos fichajes del club salmantino, muestran sus inquietudes en su presentación oficial JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 7 agosto 2018, 18:39

Unionistas de Salamanca ha presentado esta tarde a sus dos últimos fichajes por ahora de cara a su debut en Segunda B: Lluis Andreu Ruiz, portero de 19 años que procede de la cantera de la UD Almería, y el lateral izquierdo Juan Francisco Góngora, con pasado en equipos como Marbella FC, el Real Murcia Imperial, La Roda CF, la Cultural Leonesa y el UCAM de Murcia CF. El encargado de hacerlo ha sido Gorka Etxeberria, director de fútbol de la entidad, que explicó que «son dos fichajes muy diferentes. Tenemos a Lluis Andreu Ruiz, portero de 19 años, presente y futuro, y Juan Francisco Góngora, con 29 años, para darnos mucho presente, calidad y experiencia. Lluis tiene una envergadura importante, técnicamente bueno aunque como es lógico tiene que curtirse un poco. Viene ya a darnos mucho esta temporada. Lo firmamos con visos de futuro porque le firmamos un contrato de 1+1 y el club se guarda la posibilidad de renovarlo para que pueda estar con nosotros más tiempo; y Góngora, con una experiencia importante también en categorías superiores, una buena zurda, y es para lo que lo traemos, para que nos ayude no solo en el bloque defensivo, también en el juego con balón, en la salida y en el suministro de juego ofensivo a los de arriba».

Lluis Andreu Ruiz expresó que «vine porque vi una opción muy buena en el club, con oportunidades para crecer como jugador. Así podré estar en mi primer año amateur estar ya en Segunda B. Vengo con mucha ambición y con el deseo de jugar lo máximo que pueda». «Llevo ya entrenamientos detrás y con muchas ganas de empezar la pretemporada con el equipo. Ahora toca trabajar y ponerse a tono con el grupo para rendir al máximo», añadió.

Góngora, por su parte, dijo que «conocía al club ya porque tengo un gran amigo en la plantilla como es uno de los capitanes, Piojo. Gracias a él conocí cómo trabajan en el club, la forma familiar de tratar a la gente, ya vine a algún partido de play-off el año pasado y el ambiente me gustó muchísimo. Cuando recibí la llamada de Gorka me hizo ilusión y me dijo que me iban a tratar fenomenal y que seguramente haríamos un año bueno». Sobre el reto con el club, «Unionistas no tiene experiencia en la categoría pero hay jugadores que sí que tienen muchos partidos en Segunda B. Hay que aportar experiencia, hacer un buen bloque, tener un buen vestuario y a partir de ahí el objetivo es mantenernos en Segunda B. Pero todos somos ambiciosos y ojalá que cuando logremos la permanencia, ojalá que logremos cosas más bonitas. Pero hay que estar tranquilos y primerolograr el objetivo sumando más cuarente y pico puntos... y luego ya veremos».