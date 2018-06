Todo listo para disfrutar de las fiestas de San Juan de Sahagún, si el tiempo lo permite Uno de los puestos de la Feria de Artesanía. / LAYA Los fuegos artificiales y la música son los principales protagonistas de un programa de actos que comienza hoy REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Domingo, 10 junio 2018, 11:44

Este domingo comienzan las Fiestas en honor a San Juan de Sahagún con 'Trovadores y Juglares', una propuesta de los salmantinos Gabriel Calvo y Jes Martin's. Se trata de un espectáculo innovador basado en la tradición oral del romancero español, una mirada escénica y particular de la tradición juglaresca.

Esta propuesta forma parte del XXX Aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad e incluye el estreno del 'Romance de San Juan de Sahagún' creado por Gabriel Calvo para dicha celebración.

En concreto, se han programado cuatro funciones: la primera será el este domingo, a las 21:00, en la Plaza de San Boal; el lunes 11, a la misma hora, se representará en el Patio Chico; y el martes 12 habrá dos funciones, a las 19:00 y a las 21:00 horas, en la Plaza de San Benito.

En el parque Elio Antonio de Nebrija se han programado dos conciertos. El primero será este domingo, a las 22:00, y correrá a cargo del grupo salmantino Distrito Pop, que rendirá homenaje a una gran parte de la cultura salmantina con una selección de canciones emblemáticas. En el repertorio que interpretarán se incluyen canciones de El último de la Fila, Radio futura, La Guardia, Danza Invisible, Joaquín Sabina, La Frontera, M Clan, La Unión, Golpes Bajos, Extremoduro, Los Suaves o Rosendo, entre otros.

El segundo de los conciertos será el lunes 11 de junio, a las 23:15 horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Los salmantinos Back to hell ofrecerán el espectáculo musical ONE NIGHT WITH AC/DC, con el que homenajean a la mítica banda de rock australiana interpretando sus canciones más famosas.

Además, este domingo a las 19:00 está programado el cuarto concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca en el Caem. Bajo la dirección de Álvaro Lozano, la orquesta desgranará un variado programa de zarzuela y música española. Por último, el lunes 11, a las 22:45 horas, tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano. Un espectáculo de 20 minutos de duración y 662 kilogramos de pólvora.