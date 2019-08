«En Santibáñez hay listas abiertas y fui la persona que obtuvo más votos» Recaredo Iglesias Martín, en un rincón de Santibáñez de la Sierra. / M.J. GUTIÉRREZ SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA Aunque no se presentó como cabeza de lista a las elecciones municipales, el apoyo de sus vecinos le hizo dar un paso al frente y convertirse en el alcalde de este municipio serrano M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA Viernes, 23 agosto 2019, 18:33

Aunque no iba de cabeza de lista cuando se presentó a las elecciones municipales por el Partido Socialista, Recaredo Iglesias Martín no ha tenido ningún inconveniente en tomar las riendas del Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra al ser la persona más votada durante los comicios, ya que en este pueblo serrano se vota por listas abiertas, es decir, a la persona. Al poco tiempo de llegar a la Alcaldía, el municipio celebra sus fiestas patronales en honor a San Agustín, de las que habla en esta entrevista.

-¿Quién o quienes organizan las fiestas en Santibáñez de la Sierra?

-Las organiza la junta de festejos de la Peña de San Agustín, con la que colabora el Ayuntamiento, tanto con la logística como económicamente. También colabora el Consistorio con los mayores, para que el día que se dedica a ellos puedan tener un dúo después de merendar para poder bailar un rato.

-¿Cuál es el acto que cuenta con mayor afluencia de gente?

-Sin duda alguna el toro, que viene gente de los pueblos vecinos a verlo.

-¿Cuentan las fiestas con mayordomos o es el Ayuntamiento el que tiene que ejercer este cargo?

-Este año sí tenemos mayordomos, son la peña Los Ajorca-mulos y ellos se encargan de dar el convite el día de la fiesta.

-Si hay algo que distingue a las fiestas de Santibáñez de la Sierra son sus danzas tradicionales...

-Sí, las danzas tradicionales son muy importantes, porque es algo de hace muchos años, que se han podido mantener gracias a Manolo 'Pesetas' y antes a su padre. Gracias a ellos sigue la tradición de la danza, sino ya hace tiempo que se había perdido.

-Aunque la festividad de San Agustín no es hasta el día 28 de agosto, parece que este año han comenzado pronto las actividades festivas.

-Llevamos con actividades varios días ya que son como un preludio festivo y entre ellas habría que destacar la comida del día 25, que es una paella popular y después se alargarán hasta el día 30.

-¿En esta última semana del mes de agosto se nota cómo aumenta la población para participar en las fiestas?

-Ya no es como antes, que venía mucha gente durante todo el mes de agosto, ahora aumenta la población los últimos quince días o la última semana. En ese momento se triplica la población.

-El que haya un aumento de población en Santibáñez de la Sierra es sinónimo de problemas con el abastecimiento de agua.

-De momento nosotros no hemos tenido ningún problema de agua ni la hemos tenido que cortar. A nosotros nos llega del pantano de Béjar. Pero sí hemos echado un bando para que la gente no la malgaste ni la utilice para lavar coches o regar, para eso pueden usar la de los pilares. El agua es un bien preciado que debemos cuidar.

-Hablando ya de su cargo cómo alcalde, ¿cómo se siente siendo el alcalde, ya que usted no iba de cabeza de lista en la candidatura?

-Contento y con ganas de tirar para adelante y hacer todo lo que pueda por el pueblo mientras no me falte la salud. Aquí había listas abiertas y fui la persona que tuvo más votos, por lo que es un orgullo para mi y fue algo que me obligó a dar un paso adelante y ser el alcalde. Llevo 42 años en este pueblo, más que en Valero, de donde soy. Pero aquí tengo las raíces de mi abuelo y me vine a vivir aquí por mi mujer. Además, me siento orgulloso de estar y vivir en este pueblo porque es gente trabajadora, honrada y especial.

-¿Qué proyectos se plantea para estos cuatro años?

-Lo primero que quiero hacer es arreglar la calle Bienvenido Nieto, porque es la arteria principal del pueblo. Y también la zona de tierra que comunica dicha calle con la que está más arriba. Otro proyecto es la Casa de los Maestros, quitar lo que está en ruinas para que no sea un peligro. Estas cosas sería a corto plazo, y a largo plazo quiero arreglar el camino principal del pueblo hasta Los Pontones, que es por donde pasa todo el mundo.

-Todas las actividades que se han realizado en los últimos años en el pueblo, ¿va a mantenerlas?

-Pues claro, seguiremos con el podólogo, la peluquera, la celebración de la matanza y todas aquellas que se hacen a lo largo del año.