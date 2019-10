La lista de espera para ser operado se dispara hasta los 6.409 pacientes en Salamanca El tiempo de demora media para ser operado en el Complejo Asistencial de Salamanca aumenta. / LAYA En cuanto a la lista estructural, la única publicada hasta ahora, la cifra se sitúa en 5.300 personas, casi mil más que en junio ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Viernes, 18 octubre 2019, 11:25

Un total de 6.409 personas esperan una operación en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, según los datos hechos públicos ayer por la Consejería de Sanidad referentes al tercer trimestre del año; lo que suponen 2.066 pacientes más respecto al trimestre anterior. Una cifra que se ha disparado en un 47,5% debido a que ahora se incluyen pacientes que no estaban con antelación, tras la puesta en marcha de un nuevo modelo de publicación de los datos que antes no se reflejaban.

Si se tiene en cuenta la denominada por Sanidad como lista de espera estructural, que era la que únicamente se publicaba hasta ahora, también se ha registrado un incremento considerable; así, los pacientes en Salamanca alcanzan hasta el 31 de septiembre los 5.300, lo que supone un incremento en 957 personas respecto al segundo trimestre.

La estacionalidad del verano y el afloramiento de esos datos que no se recogían con anterioridad han ocasionado que las cifras se hayan disparado hasta los más de 6.400 pacientes que figuran pendientes de una operación, lo que supone un incremento del 47,5%. Este número recoge las listas de espera estructural (5.300), los considerados como transitoriamente no programables, que son 512 y se refiere a operaciones no aconsejables por motivos clínicos o que se han aplazado por motivos personales o laborales; y los que han rechazado un centro alternativo para ser operados, otros 597 pacientes.

Más de 4 meses de espera

Pero no solo hay más pacientes que esperan una operación en el Complejo salmantino, además, el tiempo medio de espera también se ha incrementado en 20 días hasta alcanzar los 123, es decir, más de cuatro meses.

Teniendo en cuenta solamente la lista estructural, el número de pacientes en lista de espera para operarse se ha reducido en 233 en un año, ya que en el tercer trimestre de 2018 se situó en 5.533. Sin embargo, en los trimestres posteriores la tendencia ha ido a la baja, consiguiendo que la lista se redujera en unas 1.200 personas; hasta llegar al actual, donde la tendencia ha dado un vuelco y se ha producido de nuevo un incremento importante del 22 por ciento, hasta alcanzar los mencionados 5.300 pacientes.

El Complejo Asistencial de Salamanca es, un trimestre más, el que más lista de espera quirúrgica tiene y también el que más demora registra del conjunto de Castilla y León. Una Comunidad en la que a 31 de septiembre había 34.800 personas esperando a ser operadas, con un tiempo medio de espera de 89 días. La lista estructural se situó en 27.224 personas, los transitoriamente no programables eran 3.083 y los que habían rechazado un centro alternativo, 4.493.

Pese a estas cifras, hay que destacar que las listas de espera y demora en prioridad clínica 1 los datos son más positivos y se cumplen los plazos. Así en el Complejo salmantino, como prioridad 1 se encontraban en lista de espera 152 personas, con una media de demora de 12 días.

En prioridad 2, donde se recomienda que la intervención quirúrgica se realice en menos de 90 días, la lista era a 31 de septiembre de 1.436 pacientes, con una demora media de 139 días, superior a la aconsejable, ya que 852 pacientes llevaban esperando más de 90 días para ser operados.

En cuanto a la considerada como prioridad 3, donde la operación permite demora, el número de pacientes en espera eran 3.712, con una demora media de 126 días; de ellos, 1.149 llevan esperando por su intervención más de seis meses.

Para todas las intervenciones quirúrgicas, se valora la prioridad clínica, así como los quirófanos y profesionales disponibles.

Traumatología, a la cabeza

Teniendo en cuenta las especialidades, una vez más, la lista de espera en Traumatología se encuentra a la cabeza de esa lista estructural. Así, a 31 de septiembre esperaban una operación en el Complejo Asistencial de Salamanca 1.868 pacientes, con un tiempo medio de demora superior a la media del conjunto de las especialidades; en concreto, 147 días. 499 personas llevaban esperando menos de tres meses, 604 entre tres y seis meses; y 765, entre seis meses y un año.

La segunda especialidad con más lista de espera para una intervención quirúrgica es la de Cirugía General y de Aparato Digestivo, 1.042 pacientes, que esperan una media de 129 días, aunque cinco de ellos llevaban más de un año esperando.

En tercer lugar, aunque ya con una cifra de pacientes inferior a las dos anteriores, se encuentra la especialidad de Urología, donde 701 pacientes esperan una operación desde hace 163 días de media; nada más y nada menos que 44 de esas personas supera el año de espera.

Son los pacientes que más tienen que esperar a ser operados, seguidos de los de Cirugía Plástica, con dos personas con más de un año en la lista, y los de Traumatología. En el total de especialidades, hay 51 personas que llevan más de un año a la espera de su operación.