BALONCESTO - Euroliga Femenina Lino López: «Avenida estuvo muy mal en defensa en la primera parte, la clave son los 51 puntos» Lino López. / MANUEL LAYA El técnico gallego de Avenida reconoce que la primera mitad fue una losa para el equipo ante el Hatay JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 25 octubre 2018, 21:15

El técnico de Avenida, Lino López, señaló tras la derrota ante el Hatay (88-80) en la primera jornada de la Euroliga que «en la primera parte estuvimos muy mal en defensa y nos anotan 51 puntos. Esa fue la clave del partido, nos anotaron facilidad generando muchas ventajas. Nosupimos trabajar como teníamos pensado. Es cierto que es un equipo con mucha capacidad para anotar. Fue un déficit muy grande que arrastramos. Después en la segunda parte sí que ajustamos mejor con defensas alternativas generando más problemas ofensivos al rival y nosotras en ataque estuvimos muy bien tanto leyendo como haciendo muchos tiros liberados. Pero no nos llegó».

«Hemos tenido errores muy grandes en defensa. Mucahs veces tiros delante sin actividad y ellas son jugadoras de mucho talento que si les das esas ventajas es fácil que te anoten. De lo que estoy contento y orgulloso es de que el equipo no se vino abajo. Aún en esta situación siguió creyendo y trabajando y no hubo jugadoras que se tirasen del partido. Seguimos peleando hasta tener opciones de entrar en el partido. Ofensivamente estoy contento porque el equipo está creciendo. El rival es fuerte en Euroliga y tengo por ello sensaciones encontradas porque estando un poco mejor en defensa podríamos haber peleado por la victoria, y otra que vamos en el buen camino. Tenemos mucho margen de mejora», añadió López, que concluyó diciendo que «en Euroliga tienes muchas veces un déficit físico que no tienes en la Liga y en y más en defensas de uno con uno contra jugadoras de mucho talento».