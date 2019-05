FÚTBOL - Segunda B El lateral Pau Cendrós, molesto con Unionistas CF por no saber si cuentan o no con él Cendrós, en el centro, ve un partido de Unionistas en las pistas. / María Serna El defensa ha señalado en la Cadena Ser que su situación «me parece inaceptable por parte del club» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 15 mayo 2019, 19:24

El lateral de Unionistas CF, Pau Cendrós, que se rompió ligmento cruzado de su rodilla derecha en la primera vuelta y que ya lleva seis meses operado afrontando el tramo final de su recuperación, ha mostrado hoy en una entrevista en el programa deportivo de la Cadena Ser su contrariedad con la forma de proceder del club con respecto a saber si cuentan o no con él para el futuro a estas alturas de la temporada.

«Me quise reunir con el presidente para conocer la situación y me parece inaceptable por parte del club. No el sí o el no, porque al final es el silencio. Cendrós ha estado aquí como un jugador más desde el primer día hasta el último. Me dijo que este tema lo lleva otra persona (Gorka Etxeberria) y que tenía que hablar con la directiva. Pero a partir de ese día no he tenido ningún comunicado ni nada. Sobre todo es decepción por cómo veo el club. Me gusta la filosofía del club pero llevándola hasta las últimas, no me gustan las medias tintas. Si me dicen el primer día tras mi lesión que no cuentan conmigo para el año siguiente y muy bien. Es tan fácil como es ir de frente. Ellos saben lo que he dado a Unionistas dentro y fuera del campo», expresó el jugador en los micrófonos de la Ser.