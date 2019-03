BALONCESTO - Eurocup Femenina Lapeña: «Ocho puntos de ventaja ante Avenida en Würzburg no es mucha renta» Víctor Lapeña, en el partido de ida ante Avenida. / FIBA El entrenador del Nadezhda Oremburgo y ex de Avenida analiza el partido de vuelta de los cuartos de final de la Eurocup de este jueves en Salamanca JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 14 marzo 2019, 12:21

Más allá de sus triunfos y títulos con Avenida (3), el maño Víctor Lapeña dejó un grato recuerdo de sus años en Salamanca al frente del equipo salmantino y así se lo hace saber la grada cada vez que vuelve a Würzburg con sus equipos. Y este jueces volverá a sentirse en el banquillo visitante ahora para defender la camiseta del Nadezhda Oremburgo de Rusia, rival de Avenida en los cuartos de final de la Eurocup femenina. Su equipo logró una renta de 8 puntos en el partido de ida disputado la semana pasada en la lejana localidad rusa.

–Siempre que regresa a Würzburg es especial para usted.

–Por supuesto, ya regresé varias veces cuando estaba entrenando en Zaragoza pero el cariño que me demuestra la gente cuando vuelvo a Salamanca, la que fue mi casa y donde estuve tan bien, es especial. Cuando vi el sorteo y nos tocó Avenida me puse muy contento porque vuelvo a España, a Salamanca y también porque voy a volver a mi mujer y mi hija mayor que se desplazarán allí para verme. Eso sí, en lo deportivo no me puse tan contento por el nivel del rival.

–¿Ya saben sus jugadoras rusas del ambiente de Würzburg?

–Yo soy testigo directo de las noches mágicas de Würzburg en Europa, allí han caído todos los rivales grandes del continente, todos... y les he enseñado incluso vídeos del ambiente de cuando yo estaba para que sepan a lo que se van a enfrentar. Cuando suena el 'Vamos Avenida, vamos campeón' hace crecer a las jugadoras. Otras como Nicholls, Ygueravide o Erica ya lo saben. Espero que empecemos a pensar en los ocho puntos de renta que llevamos en el minuto 39, esa sería una gran señal para nosotros. Pero 8 puntos de renta contra el CB Avenida y en Würzburg no es mucha ventaja.

–¿Es su rival favorito a pesar de llegar con un -8 en el marcador?

–Avenida tiene una gran plantilla, ahora mismo ese roster para mí está a la altura de equipos como Praga o Sopron y mira dónde están esos conjuntos ahora. Además ahora ya Avenida no estará tan cansado como la semana pasada en Oremburgo. Yo nunca he sido de hablar de favoritos, veo un partido abierto. Por roster y por Würzburg sí que debería ser favorito Avenida, pero tengo un grupo de jugadoras que sé que lo van a dar todo y que Avenida lo tendrá que hacer muy bien para eliminarnos. Para cualquier equipo, el peor rival del sorteo era Avenida sin duda, y lo digo porque yo ya me he enfrentado al Cukurova turco. Avenida para mí es mejor y tiene además a su afición.

–¿Qué partido le interesa al Nadezhda para pasar?

–He pensado mucho pero creo que sobre todo el control del rebote de mi equipo, eso hace que no corran tanto y que no tengan segundas opciones y que baje su número de posesiones. En Oremburgo logramos tapar algunas de sus virtudes.

–¿Qué le parece la llegada de Loyd a Avenida?

–Con este movimiento Avenida se ha ganado el respeto de todo los rivales, es una número 1, anotadora y que en cualquier momento te puede desequilibrar un partido. Un gran acierto de Jorge Recio y Carlos Méndez. Tendremos que tener mucha atención con ella, pero es que no podemos dejar de lado al resto:Givens, Elonu, Eldebrink... todas en definitiva. Y no me quiero dejar a Silvia Domínguez, clave en su juego y que además anota cuando el equipo lo necesita.

–Laura Nicholls militaba la pasada temporada en Avenida pero no pudo continuar. ¿Vendrá muy motivada la cántabra a Salamanca?

–La verdad es que no he hablado mucho con ella al respecto, comentamos algo cuando salió el sorteo, estaba muy contenta por volver a España y a Würzburg. Todos nos motivamos mucho cuando te mides a un exequipo.