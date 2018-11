Lamentan el «absoluto abandono» del archivo municipal de Salamanca Dependencias de la biblioteca Torrente Ballester. / WORD El PSOE afirma que los documentos están en los sótanos de la biblioteca Torrente Ballester «sin apenas iluminación» y «entre humedades» REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 9 noviembre 2018, 12:47

El Grupo Municipal Socialista protestío ayer por la suituación del Archivo de la ciudad, sumido «en el más absoluto de los abandonos» por parte del Ayuntamiento. Según los socialistas, elpatrimonio documental histórico está «en los sótanos de la Biblioteca Torrente Ballester, sin apenas iluminación ni ventilación, entre humedades, desorden y acumulaciones. Condiciones que no son las más adecuadas desde el punto de vista técnico para su tratamiento, conservación y utilización», afirman.

Así las cosas, propondrán en el pleno de hoy «que se pongan en marcha, de manera urgente e inmediata, las medidas necesarias para dotar al Archivo Municipal de Salamanca de unas instalaciones y unos medios adecuados para su conservación en condiciones dignas y que pueda ser visitado y consultado por los ciudadanos».

Un Archivo que «además de no ser visible, no está cumpliendo con la prestación de un servicio de primer orden a los salmantinos, impidiendo que por ubicación y condiciones no pueda ser conocido y utilizado de manera adecuada por la ciudadanía tal y como si ocurre con otros archivos en ciudades próximas como Valladolid, donde su Archivo Municipal se encuentra ubicado en el restaurado Convento de San Agustín, edificio emblemático en pleno centro de la ciudad, o el Archivo Municipal de Burgos, situado en el Palacio de Castilfalé», apuntan los socialistas. El Archivo Municipal «custodia gran parte del Patrimonio Documental de la ciudad producido por los distintos órganos de gobierno desde la Edad Media, sin olvidar los destruidos en el incendio de la antigua cárcel y es, por tanto, el gran contenedor de su memoria».

Además de dotarlo con medios y personal, los socialistas proponen «posibilitar servicios encaminados a programas escolares y visitas guiadas» además de habilitar herramientas de gestión y políticas archivística eficaces, como puede ser un Reglamento del Archivo Municipal y la Política de Gestión, Tratamiento Archivístico, Conservación y Eliminación de Documentos, herramientas de las que carece el Archivo Municipal de Salamanca».