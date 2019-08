Miguel Ángel Ortega: «Kristine Vitola es el tipo de jugadoras que queremos. Juega rápido, corre, tira, defiende y tiene experiencia» Jorge Recio y Kristine Vitola. / LAYA El club presenta a la pívot letona, que regresa a Salamanca tras adquirir experiencia en Europa D. B. P. / WORD Martes, 27 agosto 2019, 18:12

Perfumerías Avenida presentó esta mañana a Kristine Vitola, uno de sus refuerzos para la nueva campaña. Vitola es una vieja conocida de la afición salmantina, ya que disputó una campaña en nuestra ciudad. Se marchó para tener minutos y ahora regresa a la disciplina perfumera con experiencia internacional a sus espaldas y con un juego más pulido.

El presidente del club, Jorge Recio, comentó que Vitola «ha avanzado mucho» desde su primer periplo por Salamanca. «Es una pívot referente de Europa» y ha disputado una Euroliga «fantástica, y el mundial de España igual... Es una jugadora muy codiciada. La queríamos desde el primer momento y aquí la tenemos. Estamos encantados de que esté con nosotros y de que vuelva a demostrar lo que ya hizo. Ahora es una jugadora súperconsolidada a nivel europeo y nos va a dar mucho».

La opinión del entrenador, Miguel Ángel Ortega, no difería mucho. «Es una jugadora con condiciones físicas y técnicas para hacer el baloncesto que tenemos en mente, dinámico, ágil, rápido,fresco... Es nuestra ambición y lo que nos mueve, y jugadoras como Kristine pueden hacerlo».

Ortega insistió en que Vitola «es una jugadora ideal para nosotros» porque aúne juventud y experiencia en la alta competición. «Juega rápido, corre, tira, defiende y tiene experiencia. Le quedan muchos años porque está en crecimiento pero ya tiene experiencia. Lo que concurre en ella es lo que nos ha decidido. Cuando hablamos de la posibilidad de fichar a Kristine es el análisis que hacíamos. Es el tipo de jugadoras que queremos».

Respecto a hace tres años «ha evolucionado» en el juego. «Tira, penetra... no sólo es una jugadora grande que corre, sino que hace muchas más cosas. Personalmente ha sido un deseo desde hace tiempo que volviese», concluyó.

Kristine Vitola, por su parte, se declaró «muy feliz» de regresar y de que el entrenador desease contar con ella. El equipo que se ha encontrado «tiene mucha ambición, es muy rápido y muy joven y eso hará que luche por todos los títulos». Ortega «es el entrenador que conocía,con el que estuve. Es muy activo y pide mucho. Si la jugadora da todo lo que puede se llevará muy bien con ella», comentó entre risas.

Vitola confesó que ha seguido la trayectoria de Avenida desde que se marchó. También desveló los cambios que ha experimentado como jugadora: «he crecido como jugadora. Cuando llegué estaba en el segundo año como profesional tras la universidad y necesitaba jugar más y más y es lo que he hecho» durante estos años fuera de Salamanca. Ha jugado en Eurliga y Eurocup, «he crecido mucho y pudo ayudar más al equipo». Y reiteró que «por supuesto» que quiere ganar todos los títulos posibles.

Apoyo de la afición

En otro orden, Jorge Recio reconoció que la situación de este año con la Euriloga es «totalmente excepcional» y se mostró seguro de que España contará de nuevo con dos plazas el año que viene porque habrá más equipos que sumarán puntos. «Incluso a nivel FIBA no se comprendía. No nos defendieron en su día como debían». El presidente también pidió a la afición que continúe apoyando al club porque «sin ellos esté proyecto no tiene futuro» y de ahí la bajada en el precio de los abonos para la nueva campaña. «Tienen que estar ahí, con nosotros. Si este club es grande es gracias a ellos». Avenida es «una familia, y en el baloncesto lo hemos ganados todo. Somos una referencia en el baloncesto español y europeo y más en el deporte salmantino, que en este caso juega una competición en un escalón inferior y queremos que la afición se vea recompensada». El club quiere dar a sus aficionados «todo lo que no pudimos con el final de Liga. Ganar nueve títulos seguidos pocas veces se ha hecho y Avenida lo ha logrado y queremos volver a optar a ellos. Los abonados se lo merecen todo».

En cuanto a la Eurocup, «Avenida ha crecido desde abajo y ha ganado muchos títulos y vamos a pelear por lo que podamos disputar. Vamos a jugar una competición que no tenemos y hace ilusión ganarla».