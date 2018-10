Tom Kirkwood recuerda que las personas mayores contribuyen a la riqueza de un país El científico Tom Kirkwood junto al periodista José María Calleja, en el acto de ayer. / LAYA Este experto en envejecimiento recuerda que los factores sociales también influyen en la esperanza de vida en la actualidad EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Miércoles, 24 octubre 2018, 12:47

El científico Tom Kirkwood lleva 50 años investigando sobre el envejecimiento, entre otras cuestiones, sobre por qué se produce. En el marco de la celebración de las 'Conversaciones en Salamanca', este experto transmitió ayer en la Hospedería Fonseca parte de su conocimiento.

«Nuestros cuerpos no están programados para morir, sino para la supervivencia, y hace cientos de miles de años, no vivíamos más porque el mundo era peligroso», advertía en su intervención. Kirkwood asegura que por aquel entonces, la prioridad no eran los cuerpos que durasen tanto tiempo, «lo que pasa que ahora tenemos sistemas de reparación y mantenimiento del cuerpo, pero no son perfectos y no vivimos para siempre, acumulamos fallos y daños en el cuerpo».

En relación al incremento de la esperanza de vida en los últimos años, este experto subrayan que en el mundo moderno, «haymejores condiciones de vida que en el pasado, y los cuerpos acumulan menos deterioro que en el pasado, en una combinación de factores biológicos, sociales, una mejor nutrición, entornos con aire limpio, una mejor calefacción en casa, de más calidad..».

«Es posible que algún avance científico permita que alguien viva más»

Asimismo, lanzó una reflexión, «¿Cuánto puede continuar esa tedencia?», a lo que resaltó que forma parte de las grandes preguntas que están abiertas. En la actualidad, el récord está en 122 años y cinco meses de edad, «y puede que sí se llegue a superar, porque no hay límite concreto para la esperanza de vida», subrayó.

Tom Kirkwood añadía que es posible que algún avance científico «permita que alguien viva más, o se retrase el envecjmniento, y veremos aumentos de la esperanza de vida, y batiendo records, aunque no con tanta frecuenica, aumentar a los 125 o130 años». Otra de las reflexiones que dejó sobre la mesa es la idea de que cuando se pregunta a la gente, cuánto quiere vivir, según su edad le contestará algo diferente. «La gente joven no se lo plantea, pero si se lo preguntas a uno mayor si quiere, la perspectiva cambia según avanzamos en la vida, porque es una travesía y necesitamos conocer más sobre ella», confirmó.

En cuanto debate sobre el gasto sanitario o de pensiones que genera el envejecimiento, este científico cree que los políticos «están obsesionados con los costes sanitarios y de las pensiones, y creo que no aprecian que el envejecimiento no solo se trata los costes, sino que mejora la actividad económica y el crecimiento de un pais». En este sentido, Kirkwood aseguró que en el Reino unido, lo mayores de 65 años «tienen un impacto económico muy positivo en el país, porque son consumidores, gastan, pagan impuestos, contribuyen a la riqueza del país, y los gobiernos tienen que apreciar este potencial del incremento de la vida».

Otro tema que trató este experto es el hecho de que las mujeres vivan más que los hombres, «porque los aspectos biológicos son distintos, se centran en las hormonas, viven más las mujers porque desde ese punto de vista tienen un sistema que conserva y repara mejor el cuerpo», concretaba. Por último, destacar otra cuestión vinculada al envejecimiento y las personas mayores, como la soledad, «que está relacionado en el modo en el que las sociedades discriminan a las personas mayores, y de muchos modos, porque las ven como una carga y para ellos no son importantes», lamentaba este experto.