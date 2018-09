'Khanimbambo' Mozambique

. Alejandra Polo viajó a África para «descolocarse», y vivir otras realidades. Y así ha sido, esta joven salmantina tenía como meta de este viaje «volver con una lista de valores realmente importantes, y sabía que allí lo podía encontrar». El pasado 6 de agosto viajó hasta Mozambique para convivir durante cuatro semanas con las religiosas de los Sagrados Corazones en dos aldeas:Boane y Pesekapa, próximas a la capital, Maputo.

Esta psicóloga relata que no fue hacer nada en concreto, «lo que he hecho es convivir con ellos», porque admite que aunque se va con la idea de hacer muchas cosas, tampoco hay tanto que hacer, «porque ellos tienen su vida hecha, vas a aprender de su cultura». Alejandra cree que su mayor aportación ha podido ser es el cariño, «porque en África ese cariño no se tiene, ellos viven para sobrevivir, se levantan cada día con la dinámica de la supervivencia, y no hay tiempo para el otro».

De hecho, relata que los niños les decían que solo les abrazaban los blancos, y no porque su madre no les quieran, sino porque se pasan el día en el campo trabajando, y en casa, «cuando llegan se ponen a cocinar».

La simple compañía de Alejandra la valoran, y así se lo demostraron a ella, «y el cariño que tu les puedas transmitir». En semanas alternas, esta salmantina vivía en varios proyectos de las religiosas de los Sagrados Corazones. Por un lado, en un orfanato, que allí llaman 'Lar', que significa 'Hogar', en la zona de Pesekapa, donde viven niñas de familias que o bien no pueden hacerse cargo de ellas o que ya han fallecido.

Allí, niñas de entre 7 y 18 años tenían su casa, y ha convivido con ellas, «muchas tenían el VIH, ya que en Mozambique, un cuarto de la población está infectado, y estar en el 'Lar' es una forma de ayudarlas a que tomen la medicación, que tengan alimentación, porque en sus casas no tenían ninguna de las dos cosas», lamenta Polo. Su día con las niñas consistía en acompañarlas al colegio, recogerlas a la salida, hacer los deberes, jugar..., «vivir allí, hacerles compañía».

Además de estar en el 'Lar', Alejandra también ha vivido en Boane, con otra tarea diferente que consistía en visitar a la gente de las aldeas, dentro de un proyecto de una fundación denominada 'Encuentro', y que se dedica a ver cómo están las personas de las aldeas, «qué necesidades tienen», además de ofrecer apoyo escolar para los niños que no tienen recursos, «o les dan de comer», relata.

De la experiencia vivida en África, esta salmantina se lleva varias cosas:«Me ha cambiado la visión de la pobreza. El valor humano allí es impagable, lo que importa es la persona y la vida de ella, lo demás es secundario», admite. A las niñas con las que ha convivido no les daba envidia de vuestro país, relata esta joven, «lo único que lamentan es no tener la oportunidad de estudiar, pero por lo demás, su país les gusta, sus tradiciones, y todo». Porque ellos no quieren que lleguen médicos de fuera, añadía Polo, «sino formar a sus propios profesionales.

Y algo que también la llamó la atención es el valor de la vida, que allí se multiplica. «He aprendido que lo importante es estar vivo, da igual cómo vivas o con quién, es que tienes la posibilidad de estar vivo, y que otras muchas personas no», afirma. Porque esta joven asegura que allí la vida se valora, de hecho, a visto camisetas que llevaban donde se podía leer: 'Nuestro mayor valor es la vida'. «Porque ellos tienen que cuidarse e intentar sobrevivir porque es lo más preciado que uno tiene», admite. Y aunque sobrevivir allí no es fácil, esta joven asegura que nunca les veía ni estresados ni agobiados, «como vivimos aquí en España». Su visión de la muerte también es distinta:«Estuve en un entierro de dos niños, de 4 meses y 4 años, y decían que no era un momento de tristeza porque podíamos celebrar que han estado vivos». En su estancia también convivió en una guardería de las religiosas, donde uno de los niños, Matías, nunca se separaba de ella. En el país hablan portugués y su dialecto, changana, del que aprendió una palabra que no dejaba de repetir: 'Khanimbambo', que significa, gracias.