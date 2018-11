Los juzgados se enfrentan a 319 casos abiertos por violencia de género Concentración del Movimiento Feminista a las puertas de los juzgados en la plaza de Colón. / R. R. El Movimiento Feminista insta al poder judicial a «ponerse las pilas» y exige la retirada de la patria potestad a los padres maltratadores RICARDO RÁBADE / WORD Sábado, 24 noviembre 2018, 11:44

El Movimiento Feminista de Salamanca valora positivamente que se convoquen minutos de silencio cada vez que es asesinada una mujer a manos de su compañero sentimental o de su expareja. «Nos parece muy bien que se salga a la calle para remarcar, pero hacen falta menos minutos de silencio y más acción con medidas concretas», subrayaron sus portavoces, Julia Aparisi yPaula Cruz, durante la concentración reivindicativa que esta plataforma feminista celebró ayer frente a las puertas de los juzgados en la plaza de Colón. Con esta acción quisieron hacer visible su descontento, «porque todavía hay demasiada injusticia patriarcal».

Las portavoces feministas reconocieron que «es verdad que se están dando pasos y avances y se ha dicho que se va a tener en cuenta el agravante de género en los juicios, pero después nos encontramos con sentencias que muestran todo lo contrario con argumentos delirantes». Por ello, instaron al poder judicial a «ponerse las pilas para evitar que la justicia siga haciendo estascosas».

La gravedad de esta preocupante lacra social se refleja, en el caso de Salamanca, con un dato absolutamente preocupante, como es el hecho de que nuestra provincia cuenta actualmente con 319 casos abiertos por violencia de género.

En su listado de peticiones, elMovimiento Feminista exige que se quite de forma inmediata la patria potestad a todos aquellos padres maltratadores que hayan sido condenados, suprimiéndoles también el régimen de visitas. «Esos menores no pueden estar con un hombre así porque todos y todas sabemos que un maltratador no puede ser nunca un buen padre».

Las cifras que arrojan las estadísticas oficiales fueron objeto de matizaciones por las componentes del Movimiento Feminista. «Llevamos 44 mujeres asesinadas este año según las cifras oficiales, pero la realidad es que las víctimas de violencia machista son 89».En su opinión, las mujeres que han sido asesinadas en circunstancias diversas por parte de hombres también tendrían que ser incluidas en las listas oficiales de esta funesta lacra. Además, subrayaron que resulta preciso insertar todas las formas de violencia contra las mujeres dentro de la Ley Integral de Violencia de Género.

La educación, los medios de comunicación y la sanidad son sectores que, según el MovimientoFeminista, deben mejorar el lenguaje que usan cuando abordan la necesaria igualdad entre hombres y mujeres, dado que «todos debemos poner nuestro granito de arena».

El talante netamente reivindicativo de este colectivo se plasmará mañana domingo con la convocatoria una manifestación contra la violencia de género, que partirá de la plaza de la Concordia a las 19:00 horas , recorrerá las calles Toro yMaría Auxiliadora y finalizará en la Plaza Mayor.