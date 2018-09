Juventudes Socialistas lanza una campaña contra el acoso sexual en las fiestas Detalle del cartel de la campaña. / WORD Lleva por título 'NO es NO' y consta de carteles informativos REDACCIÓN / WORD Miércoles, 5 septiembre 2018, 21:36

Con motivo de la llegada de las Ferias y Fiestas de Salamanca, Juventudes Socialistas de Salamanca lanza la campaña 'NO es NO', con la que quiere concienciar a la población salmantina sobre la importancia del respeto en las relaciones sexuales. La organización considera que es hora de advertir a aquellas personas que pierden el control en este tipo de celebraciones de que la sociedad está pendiente y que se debe respetar a las mujeres. Carlos Hernández, secretario de Igualdad y Diversidad de JSE Salamanca, resalta la importancia de mantener estas campañas durante todo el año «porque 'no es no' durante las fiestas y siempre, cada día del año».

En este sentido, JSE Salamanca saluda muy positivamente las iniciativas planteadas por el actual gobierno socialista de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de situar como clave de los delitos sexuales la falta de consentimiento expreso de la víctima.

JSE Salamanca destaca con alarma las cifras que arroja el Balance Trimestral de Criminalidad que publica el Ministerio de Interior. En los primeros de meses de 2018 el número de denuncias de agresiones sexuales con penetración aumentaron un 28,4% con respecto al mismo trimestre de 2017. Además, según la misma fuente, en el primer trimestre de 2018 el número de denuncias por violación fueron de cuatro al día.