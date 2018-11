La Justicia fija los plazos al Ayuntamiento para defender las decisiones del pleno ante Palco 3 Pleno de febrero de 2017 que votó en contra de modificar el PGOU. / LAYA El TSJCyL ha dado 20 días al equipo de Gobierno para que responda o no al recurso presentado por los promores del Corona Sol contra el pleno municipal D.B.P. / WORD SALAMANCA Lunes, 12 noviembre 2018, 11:27

La enrevesada situación jurídica en torno al hotel Corona Sol sigue quemando etapas. La empresa promotora del edificio, Palco 3, presentó a finales de octubre un recurso judicial contra una decisión del pleno del Ayuntamiento. Dicha decisión, tomada en febrero del año pasado, rechazaba modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para dar cobertura legal al inmueble, ya que éste tiene anuladas varias licencias por sentencia judicial (concretamente el estudio en detalle de la obra, la licencia de cambio de uso de apartamentos a hotel, la licencia ambiental y la licencia de primera ocupación).

Palco 3 anunció su intención de recurrir la decisión plenaria ante los tribunales. La demanda, tras varios tiras y afloja a cuenta de la documentación, se presentó finalmente hace unas semanas. La justicia, como es menester, se lo ha comunicado al Ayuntamiento para que decida si quiere defenderse en los tribunales o no.

La asociación de vecinos tras el muro (Avemur) lleva años batallando para solventar la situación urbanística del hotel que les han 'plantado' delante de sus viviendas y son una parte importante en este conflicto. Sus portavoces opinan que el recurso no se dirige contra los gobernantes municipales como individuos sino «contra el Ayuntamiento y las decisiones de los representantes consistoriales, contra la institución» y se preguntan qué decisión tomará el Consistorio. «El Ayuntamiento debería defender a sus integrantes y a los representantes de la ciudadanía», explican, pero recuerdan que los dirigentes municipales «votaron contra la decisión del pleno» de febrero de 2017 (la decisión que recurre Palco 3, después de todo) y «tienen que decidir qué van a hacer. Están entre la espada y la pared». El equipo de Gobierno, aseguran, debe decidir si el Ayuntamiento se persona para defender la decisión del pleno municipal o no

Con esta perspectiva, y teniendo en cuenta que Avemur ha criticado en numerosas ocasiones la supuesta inacción municipal en el caso Corona Sol, sospechan que «presentaran un papel de compromiso y nada más, como si les diese igual. Con presentar un documento dirán que han cumplido. Estaríamos muy sorprendidos si hicieran las cosas de otra manera», señalan. Admiten que la forma de obrar del Ayuntamiento «no nos inspira confianza».

La agrupación de vecinos tiene decidido presentar batalla y 'luchar' en los tribunales, haga lo que haga el Consistorio. «Nos personaremos con un escrito que valga la pena. Si hubiese dos» (en relación a una posible acción legal del Consistorio en favor de la decisión del pleno), «mejor». Además, explican que el recurso de Palco «sigue adelante» aunque el Ayuntamiento no pleitee. «Si el Ayuntamiento no se presenta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dará por sentado que no tienen nada que objetar» a la decisión de Palco.

La asociación vecinal Avemur comenzará a trabajar en su escrito una vez que la Justicia 'les dé la vez'. Por ahora se han puesto en contacto con los tres grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Ganemos) para que sepan que Palco ha presentado el recurso a la decisión del pleno «y para que sepan que los abogados del Ayuntamiento les tienen que defender». Avemur opina que, en el trasfondo de toda la historia, «parece que el pleno no tenga nada que decir respecto a si se aprueban las modificaciones del PGOU. No le dan ni voz ni voto».