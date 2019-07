La justicia avala la decisión del pleno municipal de no modificar el PGOU por el hotel Corona Vista parcial del Hotel Corona Sol de Salamanca. / LAYA La promotora del edificio pedía que se anulase la decisión del pleno del Ayuntamiento, que rechazó cambiar el PGOU para dar cobertura al hotel Jueves, 18 julio 2019, 11:12

La batalla jurídica entre la Asociación de Vecinos Tras el Muro (Avemur) y la empresa Palco 3 continúa quemando etapas. El duelo comenzó hace ya una década y podría estar entrando en su fase final. Ambas partes se han visto en los tribunales y por ahora Avemur gana por goleada. La justicia le ha dado la razón en ocho ocasiones.

La última fue ayer mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso contencioso administrativo planteado por Palco 3 contra una decisión del pleno municipal de febrero de 2017.

Aquel pleno rechazó modificar el Plan General de Ordenación Urbana para regularizar la situación del hotel Corona, ya que tiene varias licencias anuladas. Palco anunció que recurriría y, tras meses de trámites burocráticos, acabó presentando la apelación en octubre de 2018. El Consistorio y Avemur remitieron sus propios escritos para defender al pleno municipal y la justicia ha hablado.

El TSJ de Castilla y León desestima la petición de Palco 3 y la condena a pagar las costas. También señala que el fallo no es firme y que cabe recurso de casación ante el Supremo.

Según el escrito, Palco 3 pedía que la justicia «declare no conforme a Derecho y se anule el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de 9 de febrero de 2017» que desestimó la modificación del PGOU y que «consecuentemente se ordene al Pleno del Ayuntamiento de Salamanca que proceda a la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 12, conforme al Acuerdo favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Patrimonio adoptado en Sesión extraordinaria celebrada el 6-02-2017, con ulterior remisión a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, para su aprobación definitiva». Los representantes de Avemur explicaban ayer que el TSJ «rechaza uno detrás de otro» todos los argumentos esgrimidos por Palco 3. «El fallo les dice que el pleno es decisorio y que no hay motivos para argumentar». Según los vecinos «Palco se empeñó» en que el PGOU debía modificarse basándose en que había recibido un visto bueno inicial «y en que el pleno no tenía potestad» para rechazarlo.

La empresa promotora aún puede presentarun recurso de casación ante el Supremo

En Avemur citan algunas frases muy significativas del fallo judicial. Así, por ejemplo, éste recoge que en las intervenciones de los concejales durante el pleno «se reflejan de manera razonada y razonable los motivos de la decisión alcanzada por la mayoría, motivos que no cabe calificar de arbitrarios». También argumenta el Tribunal que «la finalidad última y principal perseguida era la de acomodar el PGOU a la actuación realizada, y no al revés, es decir, al inmueble con exceso de edificabilidad –la existencia de un edificio disconforme con el planeamiento es un hecho a tener en cuenta pero no justifica por sí mismo la reordenación de todo el sector-».

El TSJ lo resume en que «no se advierte que sea contrario a derecho el acto por el que, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca denegó la aprobación provisional de la Modificación de su PGOU propuesta por la actora por considerar no acreditado el interés general de la misma –el motivo enunciado en el quinto fundamento de derecho de fondo de la demanda se basaba en algo ya rechazado, que no podía denegarse la aprobación provisional, y alude a una desviación de poder que no se argumenta en absoluto o a una motivación espuria (absurdas rencillas políticas con el equipo de gobierno) que no está acreditada».

Los vecinos del hotel Corona destacan que éste era el último recurso que aún estaba pendiente en el Tribunal Superior de Justicia..

Calendario

Los portavoces de Avemur explican que el TSJ de Castilla y León debía pronunciarse sobre tres recursos: el que anuló la licencia ambiental; el que anuló el inicio de actividad y, por último, el que fallaron ayer sobre el PGOU de febrero de 2017. En los tres casos les han dado la razón. Palco 3 aún puede acudir al Supremo.

La duda ahora son los tiempos. En Avemur explican que las partes tienen mes y medio para presentar la notificación de si recurrirán o no. Si es así, comienzan los trámites ante el Supremo. Avemur recuerda que el Alto Tribunal ya estudió hace años el caso del estudio en detalle del hotel y que tardó unos seis meses en pronunciarse sobre si lo admitía a trámite o no. En aquel momento rechazó la apelación de Palco 3 y ratificó el fallo del TSJ de Castilla y León que declaraba ilegal el citado estudio en detalle.

Palco 3 y Avemur llevan una década pleiteando por las dimensiones y la ubicación del edificio

Palco 3 ya ha presentado un recurso de casación ante el Supremo por el caso de la licencia ambiental y Avemur también ha concurrido como parte interesada. Calculan que «para finales de año o principios de 2020» podría conocer si el Supremo admite o no la apelación de Palco 3.

Dando por sentado que la promotora del Corona apelará los dos últimos fallos (sobre la licencia de inició de actividad y contra la decisión del plano municipal de febrero de 2017), los cálculos de Avemur indican que en primavera o verano de 2020 podría saberse si se admiten los recursos a trámite o no. Si el Supremo los admite habrá más batallas judiciales. Si no, Avemur se llevará una nueva victoria en los tribunales.

Los vecinos, sin embargo, ya no se conforman sólo con ganar juicios, sino que esperan que se tomen decisiones 'prácticas' sobre el hotel. Reiteran que el inmueble tiene anuladas varias licencias y no entienden por qué permiten que continúe abierto. Las ocho victorias en los tribunales sirven «para subir la moral y para ver que tenemos razón, pero parece que da igual, porque nadie hace nada». Opinan que la justicia debería imponer medidas cautelares, aunque el Supremo aún debe pronunciarse sobre las últimas apelaciones. Afirman que «de los vecinos no se acuerda nadie».

Rol municipal

Los portavoces de Avemur también tiene un ojo puesto en la nueva corporación municipal, en la que el PP repite al frente del Ayuntamiento. Los portavoces municipales siempre se han escudado en que el caso del Corona Sol está pendiente de varios recursos judiciales y que el Consistorio no tomará decisiones hasta que no estén todos cerrados.

«No esperamos que el nuevo Ayuntamiento sea más beligerante. Del PP no esperamos nada. No van a cambiar ahora. Con Ciudadanos aún no hemos hablado», comentan.

Cabe recordar que PSOE, Ciudadanos y Ganemos rechazaron con sus votos la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana propuesta en el pleno de febrero de 2017. Aquella decisión fue la que motivó el recurso de la empresa promotora y el fallo emitido ayer mismo por el TSJ regional. En Avemur afirman que Ciudadanos «hasta ahora nos han estado ayudando y apoyando y esperamos que, en lo que a ellos respecta, pueda cambiar algo dentro del Ayuntamiento». En el trato con los concejales naranjas «nos han parecido buena gente, sensata... a raíz de esta última sentencia contactaremos con ellos para ver qué opinan. Tenemos buena relación y esperamos que sigan teniendo la buena fe que han tenido».

El PP gobernó en solitario en Salamanca durante el pasado mandato, con apoyos puntuales de Cs para cuestiones como los presupuestos o medidas de calado económico. Ahora, sin embargo, Salamanca tiene un equipos de Gobierno constituido por ambos partidos, con el PSOE y Ganemos en la oposición. «No sabemos cómo va a encajar todo» ahora que Cs forma parte del Gobierno municipal. Avemur augura una situación «compleja», aunque Cs «siempre nos ha apoyado y se ha portado de maravilla» con ellos.