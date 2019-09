La Junta propone un «trato diferencial» en la PAC para las zonas que se despueblan Juan Pedro Medina (derecha), durante unas jornadas. / word Reforzar la imagen del campo para preservar la actividad y contar con buenas tecnologías, claves contra la despoblación R. M. G. / WORD Sábado, 7 septiembre 2019, 18:17

El director general de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina, resaltó ayer en Salamaq lo importante que es reforzar la imagen del campo como forma de preservar la actividad.

Medina, antes de su participación en unas jornadas profesionales en la feria salmantina, afirmó que la PAC es «mucho más amplia que las ayudas» a las que siempre se alude. Quiso poner el énfasis en el «reto de la despoblación», insistiendo en que la PAC «no es la única medida para hacer frente a esta preocupación, al problema del territorio y la población». Por este motivo, señaló que se está proponiendo en la negociación de la nueva PAC, «aunque está parada», que exista «un trato diferencial entre las zonas con mayor dificultad, es decir, que tengan un plus; lo mismo que tienen que tenerlo a nivel individual, tiene que haber un plus diferencial, un porcentaje mayor» para estas zonas y los que habitan en las mismas.

Además, se mostró convencido de la importancia de «hacer partícipe a la sociedad de los avances implementados en el campo, como factor que contribuya a dar valor al esfuerzo de los profesionales, clave también para fijar población y evitar los habituales problemas para encontrar mano de obra cualificada».

Para Medina, «lo importante es que la actividad sea competitiva y rentable, que se mantendrán los campos y la ganadería». Además, tiene que atraer, señaló, «a otros focos de actividad, por ejemplo, tienen que venir medidas de digitalización·, entre otras cosas, ya que consideró que «es necesario generar la actividad y mantenerla». Consideró, así, necesario «reforzar la imagen del campo», que exista una imagen «más positiva de la actividad agraria y también del agricultor y ganadero, y no esa imagen negativa que a veces existe». Este aspecto «también pasa por la formación, por buscar un refuerzo base, para que los niños los vea como algo positivo» .

Además, añadió Medina, hay que «trabajar en la innovación, las nuevas tecnologías para el sector, para que los jóvenes trabajen en condiciones con las últimas tecnologías y no exista ningún retraso con respecto al medio urbano».

En cuando a la negociación de la nueva PAC aseguró que, aunque está parada porque no hay Comisión Europea ni Gobierno, se está trabajando en ello y el Parlamento Europeo «parece que quiere retomar el análisis de las propuestas». Para Medina, «todo este retraso e definición se debe al tema Brexit y en tanto no haya una posición final, lo que está haciendo es enlatarse todo». De todas las formas, añadió «no es un problema hoy mismo, porque la PAC sigue» y no cree que hasta antes del 2022 se pueda aplicar una nueva reforma.