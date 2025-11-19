La Junta invertirá 26 millones en proyectos de investigación y ciencia en Salamanca Mañueco sostiene que el objetivo es «convertir a Castilla y León en un polo tecnológico en el suroeste de Europa»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó este miércoles que la administración autonómica destinará cerca de 26 millones de euros a impulsar el futuro Distrito Tecnológico de Salamanca, que estará ubicado en el llamado sector 'Sendero de las Cregas', más conocido como el antiguo Mercasalamanca, en concreto a urbanizar el espacio y construir en él un primer edificio tecnológico-empresarial. Este espacio albergará iniciativas y proyectos empresariales vinculados a la ciencia, la investigación y la tecnología, con el objetivo de «crear empleo y atraer y retener talento».

El proyecto está recogido en un protocolo suscrito en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca por el propio mandatario autonómico junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Este acuerdo recoge que el Ayuntamiento de Salamanca aportará once millones de euros, mientras que la Usal construirá un segundo edificio que acogerá la nueva Facultad de Ingeniería Informática, destinada a convertirse en la «piedra angular» del Campus.

Fernández Mañueco señaló, en declaraciones recogidas por Ical, que este nuevo distrito, que albergará instalaciones «punteras y de vanguardia», fomentará la colaboración entre la comunidad docente y las empresas, con el objetivo de «convertir a Salamanca y a toda Castilla y León en un gran polo tecnológico en el suroeste de Europa».

Asimismo, recordó que este proyecto es fruto del trabajo iniciado hace ya varios años, cuando las tres instituciones firmaron un primer protocolo destinado a reforzar el impulso económico de Salamanca. Desde entonces, todas las actuaciones previstas han avanzado «a buen ritmo», con la mayoría de los proyectos ejecutados al 100%, como la incubadora Abioinnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o la primera fase del Puerto Seco con su plataforma logística intermodal, entre otros ejemplos.

Mañueco recordó que a finales del pasado año se firmó un segundo protocolo con el objetivo de ampliar y reforzar aquel acuerdo inicial, incorporando nuevas actuaciones destinadas a «acelerar el desarrollo económico y consolidar oportunidades de futuro».