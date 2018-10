La Junta de Gobierno de Ciudad Rodrigo decidirá sobre el mercadillo tras quedarse solos C's y PSOE Una de las zonas donde más conflicto plantea el mercadillo por la entrada de las viviendas. / S.G. CIUDAD RODRIGO Solo estas dos formaciones defendieron la ubicación en las pistas de atletismo haciendo caso a la votación S.G. CIUDAD RODRIGO Martes, 2 octubre 2018, 12:57

El futuro del mercadillo de los sábados de Ciudad Rodrigo sigue siendo incierto en lo que a ubicación se refiere. Ciudadanos llevó ayer a la comisión de Obras y Urbanismo su propuesta que no era otra que la de trasladar los puestos a las pistas de atletismo del barrio de El Puente, atendiendo así a lo manifestado en la votación popular. La idea tan solo fue secundada por el PSOE, pues el otro socio de Gobierno, IU-En Común, y el PP emitieron un voto negativo, lo que dio un resultado de tres a dos contrario a ese nuevo emplazamiento.

El portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, confirmó que ahora será la Junta de Gobierno Local la que tendrá que decidir sobre la ubicación y de mantenerse las posiciones, a pesar del informe negativo de la Comisión, tendrían mayoría PSOE y C's sobre IU.

«Ni Partido Popular ni Izquierda Unida han sabido ver estas ventajas ni han querido poner fin a un conflicto que afecta a todos los mirobrigenses», criticó Pellicer, que invitó a ambas formaciones «a dejar de entorpecer el trabajo constructivo» frente a su «incapacidad para ofrecer alternativas viables».

Desde el PSOE, Carlos Fernández Chanca justificó el apoyo de su grupo a la propuesta porque es «la única que se ha hecho».

En el caso de IU, Domingo Benito, mostró su sorpresa ya que, según sus palabras, «es la primera vez que veo que un expediente desfavorable va a ir a la Junta deGobierno». Sobre esas pistas de atletismo, Benito dejó claro, como en otras ocasiones, que «ese espacio no lo vemos razonable» y apeló a que la consulta no tuvo un respaldo suficiente, por lo que «no es tan obligatorio tenerlo en cuenta».

Sus propuestas pasan por el polígono de los Chabarcones, «donde no moleste» e incluso, plantean mantenerlo en la ubicación actual, «eliminando un número significativo de puestos, desde el vídeo club hasta los toriles».

En el caso del Grupo Municipal Popular, Marcos Iglesias manifestó que «no compartimos cómo se ha realizado el proceso por Ciudadanos, con el consentimiento de sus socios de tripartito, PSOE e Izquierda Unida. Dijimos que no avalaríamos una propuesta al margen de los vecinos». Por otra parte, «no estamos en contra de que se abra el debate sobre la ubicación del mercadillo, reconociendo el hartazgo de algunos vecinos del actual sitio, ante algunos problemas como el de la suciedad y deuda municipal».

El mercadillo acumula una deuda que supera los 28.000 euros, según informó Ciudadanos.

A esta comisión de Obras y Urbanismo se llevó, igualmente, un nuevo pliego para la adjudicación de la piscina climatizada, que también votaron en contra PP e IU, en este último caso, «porque no se ha evaluado el carácter público y de no ser posible, no se nos ha dado la opción de hacer propuestas», concluyó Domingo Benito.