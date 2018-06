La Junta califica de «caso aislado» a los niños afectados por garrapatas en un colegio de Peñaranda Imagen de uno de los edificios del colegio Miguel dde Unamuno de Peñaranda. / Word Los informes de la empresa que controla las condiciones de los colegios niegan la presencia de los ácaros en los centros y el Ayuntamiento hace un llamamiento a la tranquilidad REDACCIÓN / WORD Salamanca Viernes, 15 junio 2018, 14:45

La Consejería de Educación ha activado un protocolo especial de actuación en el colegio Miguel de Unamuno de Peñaranda al conocer que varios alumnos del centro podrían haber sido víctimas de la acción de garrapatas dentro de las instalaciones, algo que ha sido desmentido por el Ayuntamiento de la localidad en base al informe elaborado por la empresa encargada del control y desinfección de los centros escolares de la localidad.

Según ha explicado el consejero, Fernando Rey, se trata de un caso «absolutamente aislado» en el que la Junta ha puesto en marcha los mecanismos para hacerle frente. «Se activa inmediatamente el protocolo, se ataja el problema y se acabó», ha apuntado a este respecto.

Concretamente, tras tomarse «algunas medidas» como la de dejar de utilizar uno de los patios hasta que se certifique que se ha solucionado el problema, los responsables de la Consejería y de la Dirección Provincial de Educación estarán «muy atentos» a su evolución y su erradicación.

Según fuentes municipales fue el propio director del centro el que comunicó al Ayuntamiento la presencia de garrapatas en al menos tres alumnos y el que decidió cerrar el patio por precaución.

La empresa contratada para combatir plagas a instancias del Ayuntamiento, que es la administración competente en Salud Pública, ha revisado las instalaciones de ambos centros escolares, incluidos los patios, sin que encontrara garrapatas y han confirmado a Efe fuentes de la Junta de Castilla y León.

No obstante y como medida preventiva, hoy se procedió a fumigar los patios de ambos colegios públicos, el Miguel de Unanumo y el Severiano Montero, aunque en este no se había producido ningún caso, cuando finalizó el horario escolar a mediodía, tal y como han explicado desde el Ayuntamiento, que en todo momento ha insistido en que no se han hallado estos ácaros en los patios de los colegios y que es difícil determinar el origen de los casos.

Tanto desde el equipo de Gobierno como desde la oposición se ha querido tranquilizar a los padres de los alumnos y han evitado hablar de plagas «porque los informes demuestra que en el colegio no hay garrapatas y no se sabe muy bien dónde las han podido coger los chavales».

Además, fuentes municipales recordaron que recientemente los alumnos estuvieron en una excursión en Huerta, un zona cercana al río con hierba mas alta, que podría haber sido el origen de las garrapatas.