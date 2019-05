Julián Ramos: «La política no puede estar por encima de las personas» Julián Ramos, durante un acto en el Ayuntamiento de Guijuelo. / WORD El alcalde de Guijuelo se despedía ayer en el pleno tras 16 años de gobierno municipal REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Miércoles, 1 mayo 2019, 17:47

«Lo que quiero que tengáis claro siempre es que la política no puede estar por encima de las personas. Pensar siempre en las personas, en los guijuelenses. Pensar siempre en el bienestar de un pueblo como Guijuelo, un pueblo al que quiero y querré. Que he llevado como emblema, escudo y bandera por donde he ido». Con estas palabras de despedida se dirigía ayer el alcalde de Guijuelo, Francisco Julián Ramos, a los que durante los últimos cuatro años han sido sus compañeros de Corporación municipal. Así, el último pleno de esta legislatura servía de emotiva despedida para el que durante 16 años ha sido el primer edil de la villa.

«Se abre un nuevo espectro electoral. Partir siempre del entendimiento y la cordialidad, pues estamos inmersos en situaciones en lo político en las que lejos de las guerras y los enfrentamientos lo que conviene es buscar el entendimiento para defender el bien común, en nuestro caso de los guijuelenses», recomendaba Ramos Manzano.

«Os deseo toda la suerte del mundo, a los que no os presentáis y a los que lo hacéis con la intención de seguir haciendo grande a Guijuelo», les animaba el alcalde, reconociendo a la vez que «para mí ha sido un placer compartir con vosotros parte de esta magnífica experiencia de 16 años que sin lugar a dudas volvería a repetir. Aquí tenéis un amigo. Ahí estaré siempre en beneficio de Guijuelo y para defender los intereses de los guijuelenses», finalizaba, interrumpido por un rotundo y unísono aplauso de todos los presentes.

Antes, el que ha sido alcalde durante cuatro legislaturas quiso hacer un agradecimiento expreso a sus actuales compañeros de equipo de los que dijo «habéis estado siempre al pie del cañón representando a Guijuelo con la mayor de las humildades. Creo que vuestro trabajo tiene su recompensa porque lo habéis conseguido».

Además, se dirigió a los cuatro concejales socialistas de la oposición. «Habéis sido un ejemplo de colaboración con esta institución. Creo que esa debería ser la pauta a partir de ahora en la nueva Corporación municipal. Siempre ha habido entendimiento, apoyando los proyectos que se han presentado desde este Ayuntamiento», dijo el primer edil de Guijuelo, quien tampoco olvidó agradecer la dedicación de los trabajadores del Ayuntamiento de los que afirmó «sois los protagonistas del día a día de esta institución», y de los medios de comunicación por hacerse eco «de todo lo que ha pasado en este hemiciclo».

Por otro lado, el pleno extraordinario celebrado ayer servía para la selección de los guijuelenses que formarán las mesas electorales del próximo 26 de mayo.