Julián Luque: «No hay partido más especial para mí que el del CD Guijuelo»

FÚTBOL - Segunda B Julián Luque: «No hay partido más especial para mí que el CD Guijuelo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 3 octubre 2019, 17:30

Julián Luque se enfrentará este sábado con la Cultural Leonesa a su equipo de los últimos años, un CD Guijuelo, en el que volvió a recuperar la ilusión por ser futbolista y que gracias a su gran juego pudo dar el salto este verano a un proyecto tan ambicioso como el leonés. El jugador ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Reino de León y ha señalado que «no hay partido más especial. Es mi segunda casa, el fútbol me puso en Guijuelo. Pasé momentos malos, toqué fondo tras la situación anterior, y sin la ayuda de la gente que trabaja allí no habría superado los problemas. Me hicieron creer de nuevo, y sólo puedo estar agradecido». Además añadió que espera que su ex equipo «es un conjunto distinto como visitante. El escenario nos viene bien, pero va a ser difícil. Van a plantear un partido largo, fuertes en bloque medio. Pero si seguimos así, como sabemos, sacaremos los puntos».

La Cultural, tras ganar con polémica a Unionistas en la última jornada quiere hacer tres de tres victorias ganando al CD Guijuelo en su casa. «Las sensaciones son importantes. Acostumbrarte a ganar es bonito, aunque creo que es difícil ganar tres partidos seguidos. Sabemos que los puntos nos reforzarían. Estamos en el arranque, los resultados pesan, y sumar nueve de nueve sería importante para refrendar la confianza y sus frutos. La concentración será clave. Las vigilancias serán importantes, intentamos ser protagonistas siempre, y sabemos que vendrán pérdidas. Así sucede cuando arriesgas, así que debemos estar atentos. Tienen gente técnica y rápida y que te penalizan a la mínima. El equipo va a mejor, aunque hay que seguir mejorando. Estamos adquiriendo automatismos para resolver situaciones y encontrar espacios. Tenemos gente capaz de hacer daño por dentro, y lo más difícil es abrir la lata, ese primer gol. No pensamos encontrar facilidad».