«Los jugadores entienden la decisión de las peñas de Unionistas de no ir al Helmántico» Miguel Ángel Sandoval. / LAYA El presidente de Unionistas CF, Miguel Ángel Sandoval, que estará en el palco, asegura que el equipo no se sentirá solo y saldrá a ganar un partido que podría cerrar la permanencia ISIDRO L. SERRANO / WORD Viernes, 12 abril 2019, 13:45

Mañana sábado se disputará en el Helmántico uno de los partidos más importantes para los dos clubs del Grupo I de Segunda B de la ciudad. Salamanca CF UDS y Unionistas de Salamanca CF volverán a enfrentarse en un nuevo derbi, que en esta ocasión tampoco estará exento de polémica tras la decisión de la Federación de Peñas de Unionistas de no acudir al encuentro. Quien sí estará en el Helmántico, y más concretamente en el palco, será Miguel Ángel Sandoval, el presidente de Unionistas, que a solo unas cuantas horas de jugarse el partido, hace suya la palabra respeto. «Respeto a los clubs, respeto institucional, y respeto a los aficionados, que son libres de tomar la decisión que quieran», asegura.

-¿Usted, sí estará en el Helmántico este sábado?

-Sí. Pienso que debo estar por respeto institucional. Estoy invitado y creo que debo acudir?

- ¿Sabe quién le acompañará por parte del Salamanca CF?

- La verdad es que no. Pero seguro que no estaré solo.

- ¿Entiende la decisión de la Federación de Peñas de Unionistas?

- No es cuestión de entender o no, que también la entiendo. Es cuestión de respetar decisiones particulares. Los aficionados, y en este caso las peñas, son libres de decidir si acuden o no y hay que respetar sus argumentos.

- ¿El equipo se va a encontrar un poco solo?

- Hombre, siempre habrá gente que acudirá. Lo que es evidente es que no tanta como en otros derbis, ni como en otros campos.

- ¿Los jugadores y el cuerpo técnico entienden esta situación?

- Por supuesto. A todo el equipo se le ha explicado y conoce la filosofía del club y también conoce los argumentos por los que la Federación de Peñas ha decidido no acudir al Helmántico. Hay que respetar su postura. No es cuestión de precios sino también de filosofía y valores. Seguro que para los aficionados de Unionistas no es plato de buen gusto acudir al Helmántico a ver los símbolos y la historia del club que has amado siempre y por el que se puso en marcha todo este proyecto en una situación que no es agradable de ver.

- Pero resulta paradójico que a escasos 20 metros de donde juega el equipo, no vaya a sentir el apoyo que puede sentir en un partido en Burrgos, por ejemplo. ¿Les puede afectar?

- Los jugadores entienden la situación y sabe que la afición no les da la espalda. Les han acompañado en todos los campos y han notado su aliento siempre. Mañana puede que sea diferente, pero ellos saben que es un partido más, aunque muy importante a nivel deportivo, porque puede suponer cerrar la permanencia. A Las Pistas han venido equipos sin el apoyo de su afición y nos han ganado. Ellos también son capaces, por supuesto.

- Se ha hablado mucho de los precios del partido, ¿es cierto que estaban pactados?

-No. Eso no es así. Antes de que se jugase el derbi en Las Pistas ellos ya habían hecho públicos los precios de toda la temporada y nosotros decidimos aplicar los que ellos habían previsto en el derbi en el Helmántico para aquel partido. Con otros clubes siempre hemos intentado buscar un acuerdo con la intención de perjudicar lo menos posible a los aficionados. Pero también te digo que cada club es libre de hacer en su casa lo que quiera y establecer los precios que quiera.

- Ya en el aspecto deportivo ¿sería bonito cerrar la salvación en el Helmántico?

- Yo siempre quiero que el equipo salga a ganar y mi pronóstico sería un 0-1 o un 1-2. Para nosotros una victoria sería muy importante porque estaríamos casi salvados. Pero ellos también están en esa lucha y además, más necesitados que nosotros.

- ¿Esperaba que Unionistas pudiese estar salvado a estas alturas de la temporada?

- Ese era el objetivo y cada vez estamos más cerca. Sabíamos que iba a ser complicado pero ya lo vemos ahí. Ha habido buenos y malos momentos, pero llegar a estas alturas de la temporada en la situación en la que estamos, es algo que hubiese firmado cualquiera al principio de la temporada.

- Y para rematar esta gran campaña, espera el Reina Sofía...

- Jugar allí va a ser un momento histórico. Un hito en la historia de este club. Supone establecernos en su solo sitio; tener una casa de verdad compartida con el Real Salamanca Monterrey. Además hay que destacar cómo se ha producido todo. Porque este proyecto ha puesto de manifiesto que, con diálogo, los clubs de Salamanca se pueden entender y lograr cosas interesantes para este deporte y esta ciudad y, además, facilitando las cosas al Ayuntamiento. Es un acuerdo que nos marca como club. Hemos crecido muy deprisa, organizando la cantera, los problemas con los entrenamientos, reforzando el primer equipo... Se cubren muchas necesidades con este proyecto, y no solo nuestras. Salvar la categoría y jugar la próxima temporada en ese campo, con aforo para casi para 5.000 personas, un campo de entrenamiento... Es muy grande.

-¿Cree que podrán empezar allí la temporada?

-Sería maravilloso. Pero, por los plazos previstos, va a ser complicado. Al equipo –jugadores y técnicos– seguro que no le gusta tanto, pero yo creo que también será bonito abandonar Las Pistas después de haber jugado unos cuantos partidos. La afición también esta muy identificada con ese campo y seguro que será una gran fiesta el día que lo abandonemos.

- Y con la permanencia casi conseguida, ¿como se presenta la próxima temporada pensando en la plantilla y el equipo técnico?

- La verdad es que si cerramos la permanencia pronto será el primer año en que tengamos algo de tiempo para ir confeccionando la plantilla con más tranquilidad, porque otras temporadas empezábamos a movernos y a entrenar a los 15 días de ascender. Roberto Aguirre sigue porque nos interesa dar continuidad al proyecto y seguro que hay jugadores que seguirán con nosotros. Se trabaja en ello. Nos interesa la estabilidad y que el club se establezca con firmeza en esta categoría. También queremos jugadores salmantinos comprometidos con el club y su proyecto.

-Pues mucha suerte para mañana.

- Lo importante es que los aficionados animen a su equipos y los jugadores lo dejen todo en el campo para que se ve un buen espectáculo. Nadie quiere problemas. Es un partido más en el que están en juego tres puntos.