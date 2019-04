AJEDREZ Las jóvenes salmantinas brillan en los Autonómicos de Valladolid y Béjar de ajedrez Daniela Arias y Lucia Sánchez han conseguido proclamarse campeonas regionales sub 8 y sub 16 respectivamente REDACCIÓN / WORD Salamanca Martes, 16 abril 2019, 12:18

Las jóvenes ajedrecistas salmantinas han brillado especialmente, en los torneos autonómicos por edades que se han celebrado en Valladolid y en Béjar, en los que han participado más de 150 jóvenes de toda la comunidad, de los cuales 30 salmantinos.

Daniela Arias y Lucia Sánchez han conseguido proclamarse campeonas regionales sub 8 y sub 16 respectivamente. También han conseguido subir al pódium las jóvenes salmantinas Celia Sánchez, segunda en sub 10 y Lucía Moreno, tercera en la categoría sub14.

En categoría masculina Unai Santiago también hizo pódium al quedar tercero en sub16. También hay que destacar que tres salmantinos formarán parte de los 12 integrantes de la selección de Castilla y León de ajedrez que disputarán el Campeonato de España sub 16 y sub 14 de selecciones autonómicas que se celebrará en Navarra el próximo mes de junio.