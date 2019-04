El 70% de los jóvenes opinan que disponen de pocas o muy pocas posibilidades laborales Viandantes por la céntrica calle Toro de la capital. / LAYA Apenas un 11% de los menores de 21 años aspira a quedarse a vivir en Salamanca, según un informe de Cáritas Diocesana DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 2 abril 2019, 11:55

Cáritas Salamanca distribuyó ayer el informe completo 'Los jóvenes de Salamanca. Cómo son, qué piensan y qué hacen'. Es una completa radiografía de los salmantinos de entre 15 y 21 años y deja varias conclusiones que invitan a la reflexión.

Algunas de las más llamativas están en el IV apartado del informe, titulado 'Pensando en el futuro'. Por lo que se deduce de las respuestas de los encuestados, su percepción del porvenir no está nada clara, especialmente en lo que concierne a sus perspectivas laborales.

Quizá sea porque en Salamanca no sobran los empleos y porque su tejido industrial es débil, o quizá sea porque la crisis ha infundido el miedo en el futuro que nos aguarda. Sea como sea, los jóvenes no confían en hacer vida en nuestra provincia. Según recoge el estudio, «con relación a las posibilidades laborales y profesionales que ofrece Salamanca, las respuestas mayoritarias de los jóvenes están en la franja media ('muy pocas', 'pocas' y 'bastantes'), quedando mucho menor representadas las repuestas extremas ('no hay ninguna' y 'hay muchísimas')». De todos modos, es muy raro que algún encuestado opte por las respuestas más radicales en cualquier entrevista.

El informe de Cáritas distingue entre menores y mayores de edad. Este detalle es muy relevante a la hora de analizar las conclusiones del estudio, porque los mayores de edad son aún más pesimistas que los jóvenes.

A peor

El 68% de los menores de edad entrevistados «opinan que son ninguna, muy pocas o pocas las posibilidades» de hallar empleo en Salamanca«mientras que sólo el 31% considera que son bastantes o muchas».

En el caso de los mayores, los porcentajes son ligeramente peores. Tal y como recoge el estudio «ascienden al 71% los que opinan que son negativas las perspectivas de futuro en Salamanca (ninguna, muy pocas o pocas oportunidades) y sólo el 28% considera que son bastantes, muchas o muchísimas».

El informe de Cáritas aporta más información para segmentar las respuestas. Así, señala que quienes estudian, quienes ya han entrado al mercado laboral o quienes están intentándolo señalan más frecuentemente la respuesta 'muy pocas oportunidades' de empleo que los que no buscan empleo y «tienen una idea más negativa de las oportunidades que les ofrece Salamanca. Es decir, quienes conocen el mercado laboral de la provincia, perciben las pocas posibilidades que ofrece». Vivir con un solo progenitor o sufrir una situación de exclusión social también refuerzan la visión negativa «aumentando el porcentaje de los que señalan que hay muy pocas posibilidades» laborales.

Con este trasfondo, no es de extrañar que apenas un 11% de los entrevistados responda que una de sus aspiraciones de futuro es poder quedarse en Salamanca. No hay diferencias entre mayores y menores de edad. No es una aspiración mayoritaria para ninguno.

Los deseos que los jóvenes salmantinos querrían ver cumplidos van por otros derroteros. El 55% de los mayores y casi el 60% de los menores querría poder trabajar en lo que les gusta. Por las respuestas, se deduce que estarían dispuestos a abandonar la provincia para hacerlo.

La estabilidad laboral también es una respuesta muy frecuente de los jóvenes de Salamanca, pero la edad marca hay una diferencia significativa. Es la segunda respuesta más común entre los mayores de dad (la cita en torno al 40% de los encuestados), pero sólo la cuarta entre los menores. Éstos ponen por delante acceder a los estudios que me gustan (35%) y estar con alguien que quiero (31%). Por lo visto, la mayoría de edad y la entrada en la etapa adulta de la vida modifican las respuestas de los encuestados. Los 18 años marcan la frontera. A partir de esa edad, la estabilidad laboral gana cada vez más peso entre los deseos que les gustaría ver cumplidos.