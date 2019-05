BALONCESTO - Liga Femenina Jorge Recio: «Queremos los títulos en España y estar entre los ocho mejores de Europa para la próxima temporada en Avenida» Jorge Recio, rodeado de títulos en la oficina del club en Würzburg. / Manuel Laya El dirigente del club salmantino analiza la temporada recién acabada, es autocrítico, y sobre todo habla de la ilusionante próxima campaña con muchos fichajes de renombre JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 29 mayo 2019, 16:13

Ha pasado poco más de medio mes desde que el CBAvenida, que llevaba nueve títulos seguidos en España, perdiera la Liga Femenina ante Girona, tiempo suficiente para que el club charro haya elaborado casi al 100% un ambicioso proyecto para recuperar la hegemonía nacional en la 2019-20 y además, el gran deseo, dar un paso al frente en Europa. Así lo ve su presidente Jorge Recio.

–El CB Avenida cerró la temporada con dos títulos (Copa y Supercopa) pero cayendo en la final de la Liga y en Europa no se pudo llegar lejos. ¿Cuál es su balance?

–Para mí es agridulce porque perder la Liga, una competición en la que estuvimos muy serios desde que llegó Miguel hasta una semana antes de empezar la final... eso me ha fastidiado. En Europa con Miguel casi la pudimos reconducir pero al menos tuvimos ilusión tras ganar en Sopron. Pero los resultados mandan y ahí es algo menos de decepción. Tampoco tuvimos suerte en el cruce de Eurocup. Como ambicioso que soy estoy contento pero no era el objetivo marcado.

–Con el paso del tiempo, ¿han averiguado ya qué le pasó al equipo en la final?

–Las opiniones pueden ser muy diversas.El hecho de que muchas jugadoras no habían recibido la oferta de renovación porque teníamos claro que había que cambiar y en algún caso alguna que sí la había recibido pero no quiso seguir, pues condicionó un poco todo. Pero por encima de eso las fuerzas de muchas de ellas se quedaron por el camino. Yademás cuando los partidos se empiezan mal es complicado darles la vuelta. Y luego ir a ganar a Girona, con el varapalo tan fuerte, al equipo le costó recuperarse. Y en ese ambiente, que además por desgracia es mucho más político que deportivo, pues tampoco ayuda. Esto es solo deporte. Desde la directiva, como algo mal que hicimos, fue no mantener la tensión. Pero no podíamos engañar a las jugadoras hablando de una posible renovación cuando el ciclo de este equipo maravilloso terminaba. Es lo que me puedo achacar.

–¿Le ha decepcionado alguna jugadora o agente de jugadora?

–No, eso me lo quedo para mí. Agentes no porque entiendo que es su trabajo. De jugadoras siempre me quedo con lo positivo porque nos han dado muchos títulos. Jugadoras como María Asurmendi lo han dado hasta el final sabiendo que no seguía. Me quedo con sus lágrimas.

–Hablando ya del nuevo proyecto, han rejuvenecido muchísimo el plantel.

–Sí, la gente ya nos conocía y sabía cómo jugábamos. Tanto por edad de las jugadoras como por otro tipo de baloncesto que queremos hacer como dice Miguel, teníamos claro que había que cambiar. Girona nos ha ganado la Liga jugando a lo 'nuestro'. Y hay que dar ese paso. El juego evoluciona y vamos a darle otro sentido al juego.

–Además de por el enorme esfuerzo económico de la empresa, ¿por qué Avenida ha podido juntar a dos estrellas mundiales y de la WNBA como Loyd y Tiffany Hayes?

–Entiendo que por un poco de locura de mis hermanos asumiéndolo y porque desde la empresa vamos a intentar ser un poco imaginativos y generar más dinero a nivel publicitario de lo que estamos haciendo hasta ahora. Queremos evolucionar por ahí porque no tenemos los apoyos institucionales como por ejemplo Girona para jugar la Euroliga, que con los viajes a Rusia como mínimo se te van 140.000 euros de presupuesto, ellos tienen la suerte de que las instituciones se lo van a pagar. Nosotros por desgracia estamos contentos con la institución que ayuda pero con la que no... en Castilla y León es complicado. Habrá que subir también un poco los abonos aunque no mucho. Tenemos tres WNBAen la plantilla (Loyd, Hayes y Cazorla)y dos que han estado muy cerca (Hof y Ahkator). Hemos tenido a Loyd unos meses por las condiciones en las que vino pero ahora el salario es muy diferente. Ella quería quedarse también.

–¿Qué le sorprendió más, la renovación de Lloyd o la llegada de Hayes?

–La renovación de Lloyd la iniciamos casi a las tres semanas de estar aquí. Es un lujo tenerla aquí, da espectáculo. Fue un proceso largo porque ella condicionaba el presupuesto del año siguiente. El contrato fue y vino 4-5 veces a Estados Unidos (ríe) pero fue un trabajo constante. Hayes apareció el nombre un viernes por la tarde y al decirnos que tiene pasaporte de Azerbaiyán nos lanzamos y el lunes estaba hecho. Fue más sorpresa esta última. Nunca hemos tenido un equipo tan fuerte en el exterior.

–Luego habrá que conjuntarlas pero ¿ a nivel individual es la plantilla como más calidad de siempre?

–Las ha habido muy buenas como cuando fuimos campeones de Europa. Quizá juntas tan buenas en el exterior no. Y el resto son todas de selección.

–¿Plantilla cerrada ya o en función de las WNBA si llegan tarde?

–La WNBAacaba muy tarde y veremos qué hacer. Si hay que jugar la previa de Euroliga veremos si hay que recomponer algo en agosto. Ahora ya estamos parados y muy tranquilos. El esqueleto principal del equipo está hecho.

–La Liga será más potente con un Girona campeón y que estará en la Euroliga y con Valencia dando dos pasos más al frente.

–Con esta plantilla vamos a intentar volver a ganar en España los títulos y dar un paso más en Europa, con esa ilusión hemos hecho el equipo.

–¿Qué le haría más ilusión la próxima temporada volver a ganar la Liga o llegar a cuartos en Euroliga?

–Soy ambicioso pero queremos hacer una gran campaña en las competiciones nacionales y este año queremos estar en cuartos entre los ocho mejores de Europa, sin olvidarnos que lo que realmente queremos son las competiciones nacionales.

–Tras dos tripletes seguidos y a un paso de hacer el tercero, el club ha asumido con normalidad que algún día tenía que llegar la derrota.

–Lo primero que hicimos fue felicitar a Girona. Lástima que otras veces no pase así. En deportes no puedes ganar siempre. No pusimos excusas. Los aficionados vieron que el equipo eran distinto en la final. Hemos ganado 9 títulos seguidos y muy pocos pueden hacerlo en cualquier deporte. La gente sabe reconocer los esfuerzos que hacemos por traer a gente tan buena como Lloyd o por reconducir con la destitución de Lino pero yo soy el primero que asumo los errores.

–Por último, ¿cómo están las relaciones con la FEB? ¿Se pueden reconducir?

–Necesitamos que el baloncesto femenino se tenga más en cuenta a nivel de Federación. Mi relación con su presidente es nula y si alguien quiere saberlo que se lo pregunte. Decidí no estar en el palco en la final ni estaré hasta que no se subsanen muchas cosas. Pero a nivel de clubes hay que pelear por una Liga más fuerte y que al igual que los clubes masculinos tienen un voto en la Asamblea, pues que los femeninos también lo tengan. Queremos que el dinero que genera el baloncesto femenino se revierta aquí. Por ahora están poco receptivos.