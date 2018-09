FÚTBOL - Segunda B Jorge Hernández: «Esta será mi última temporada en el CD Guijuelo como presidente» Jorge Hernández, en el centro, en el palco del Helmántico durante la eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético hace dos temporadas. / MANUEL LAYA El dirigente del club chacinero confirma su adiós al final de la presente campaña y analiza el derbi ante el Salamanca CF del domingo, al que no considera «la UDS» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:00

Jorge Hernández es mucho más que el presidente del CD Guijuelo. Es el alma mater del club, clave en su actual existencia. En esta entrevista en El Norte de Castilla confirma su adiós al final de esta temporada y analiza el derbi de este domingo en el Helmántico ante el Salamanca CFUDS. El dirigente, como siempre, habla 'sin pelos en la lengua'.

– Una temporada especial para el fútbol salmantino por haber tres equipos en Segunda B.

–Sí, el hecho de haber tres equipos de Salamanca ha generado morbo en la ciudad y en la provincia algo que yo creo que es bueno para las aficiones. La gente en la capital se ha enganchado más y eso es bueno. Además, porque es mi última temporada y después de tantos años quiero disfrutarla.

–¿Está la decisión tomada?

–Sí, otra veces ya lo intenté pero esta vez sí que lo tengo seguro al 100%. No digo que no vuelva, pero por lo menos necesito desconectar unos años del fútbol. Ahora tengo que dedicarle más tiempo a otras cosas, importantes también. Hay que buscar gente que tenga hambre y motivación porque esto desgasta.

–Ya sabe que muchos entendidos del fútbol dicen que cuando Jorge Hernández se vaya del Guijuelo el club peligra...

–Espero que no sea así. En Guijuelo hay muchos empresarios y hoy en día se abren puertas a empresarios de fuera que están invirtiendo en el fútbol español y especialmente en Segunda B. Trabajaré para intentar buscar una continuidad de aquí al verano cuando llegue el momento. Confío en que haya continuidad.

–¿Se sienten más mirados desde Guijuelo por haber subido los dos equipos de la capital?

–Bueno, yo creo que la atención se dispersa un poco entre los tres. Los equipos de la capital mueven más masa social y centran los focos, pero a nosotros nos viene bien eso para pasar desapercibidos y hacer las cosas bien para hacer una buena temporada. Hasta ahora estamos muy contentos con Ángel (Sánchez) y con el equipo que henos formado para poder luchar por todo.

–Jorge Hernández fue muchos años socio de la UDS y ha reconocido públicamente su cariño por el desaparecido club. Ahora este domingo regresará al Helmántico para enfrentarse al Salamanca CF UDS.

–Lo viviré con todas las ganas de que el Guijuelo gane. Es la antigua casa de la UDS pero (al club) no lo considero la UDS. Es un club amigo como Unionistas pero nosotros somos el Guijuelo y yo como cabeza visible debo ser el primero que quiera que gane mi equipo. Les deseo a los otros dos el mayor de los éxitos, pero no considero que la gente que hay hoy dentro de este club sea la antigua UDS aunque están intentando defender eso. Lo veo lógico por la masa social que movía la UDS y que quieran recuperarlo pero al final es otro club. Es un partido súper bonito en un estadio que ha albergado muchos partidos de Primera División, pero ahora hay que apoyar al Guijuelo. Será bonito también para la afición porque es un derbi, nosotros no tenemos enfrentamiento con ninguna de las dos de Salamanca.

–A nivel de clubes ¿la relación es buena del Guijuelo con los dos?

–Sí, el Guijuelo sí. Bueno a raíz del partido de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Helmántico surgió alguna diferencia, no con el club sino con el presidente, pero con el club hay muy buena relación igual que con Unionistas. Estamos ahí para ayudarnos porque esto es fútbol y no nos va la vida en ello.

–Por ir a lo deportivo. El objetivo del Guijuelo cambio o debe ser el mismo después del sufrimiento de los dos últimos años.

–Cada temporada es un mundo, hemos vivido años bonitos, algunas con play-off y Copa del Rey, con el equipo arriba y ahora hemos tenido dos más abajo pero es lógico porque al final Guijuelo no deja de competir con presupuestos mayores al nuestro. Pero este año no descartamos nada, queremos aspirar a lo máximo. Queremos no sufrir pero hay que tener ambición y más en mi último año porque quiero despedirme sin llegar a las últimas jornadas sufriendo.

–¿Cómo ve los otros dos proyectos en Salamanca? Uno más poderoso económicamente y otro más humilde...

–Unionistas es un proyecto de la afición, de gente de fútbol, con más caras y ojos, y a nivel deportivo con un presupuesto menor igual que nos pasa a nosotros. Han cambiado de entrenador y han traído a Roberto (Aguirre) que lo conozco de hace muchos años y me parece un acierto, un gran técnico y una gran persona. Es un club más cercano en ese sentido, más de fútbol. Y el Salmantino pues lo veo un proyecto que se va a consolidar más fácil porque juegan con la baza del Helmántico, que de cara al aficionado y a cualquier jugador es una atracción importante que el resto no tenemos ;pero quizá hay algo ahí que está escondido, que no se aclara bien en la dirección del club o quién está detrás y todo esto yo creo que al aficionado le gustaría tenerlo todo más claro.

–Este curso el Guijuelo ha apostado por la continuidad como gran valor en su plantilla.

–Sí, yo el año pasado ya sabiendo que me quedaban dos temporadas hicimos varios contratos por dos años de jugadores. El año pasado esperábamos una buena campaña y yo creo que el equipo podía haber estado más arriba. Ahora hemos conseguido mantener el bloque y no ha sido fácil porque en verano más de un jugador ha sido tocado por equipos superiores. Ahora hemos mantenido y nos hemos reforzado un poco, que es bueno.

–Todos los jugadores están declarando que están encantados con el técnico Ángel Sánchez. ¿El presidente también?

–Sí, lo tenía muy claro, no valoré otra alternativa. Sé cómo es él y cómo ha sido como jugador a nivel de exigencia y compromiso. Tiene mucha facilidad para transmitir sus conocimientos, que eso es muy importante saber llegar al jugador. Eso le permite manejar el vestuario y un respeto que ya tenía ganado de muchos de los que conoce como compañero. A los chicos les ha exigido mucho en la pretemporada y ninguno se ha quejado de nada. Están todos comprometidos con él.

–¿Quién es el favorito para el domingo?

–El Guijuelo (no duda).

–Seguro que no firma otra cosa que la victoria.

–Solo firmo eso, pero este domingo y siempre. Podemos ganar a cualquiera y con esa mentalidad debemos ir a por los tres puntos.

–Sería un refuerzo muy importante para la autoestima de la plantilla ganar en el Helmántico.

–Sí, esto es fútbol y quizá en casa hemos hecho peor fútbol que fuera y son los que hemos ganado. La primera parte de Vigo fue muy buena y en Ponferrada también el equipo compitió de tú a tú y ahora son los líderes, aunque todavía es pronto para eso. Jugamos mejor fuera en campos grandes, así que ahora a la tercera va la vencida.