FÚTBOL - Segunda B Jorge Hernández: «Para llegar al play-off el CD Guijuelo no puede dejar de sumar en ningún partido» Jorge Hernández, a la derecha, junto a Carmona para celebrar los 100 patidos del punta en el club. / CDG El dirigente del club chacinero señala que «Unionistas está muy bien trabajado, yo creo que ya están salvados aunque les falte concretarlo» Salamanca Miércoles, 17 abril 2019

El CD Guijuelo está realizando una gran temporada en Segunda B y su presidente, Jorge Hernández, confía en que en estas últimas jornadas el equipo de Ángel Sánchez pueda incluso luchar por el play-off de ascenso tras la espectacular segunda vuelta que está realizando. El conjunto salmantino ha ganado en las dos últimas jornadas a los filiales del Atlético de Madrid (0-1) y al Real Madrid Castilla para colocarse a cuatro puntos del cuarto puesto con apenas 15 por disputarse. Y este sábado llega el último derbi salmantino de la temporada en el que su Guijuelo visita a Unionistas en Las Pistas (18:30 horas). Las relaciones entre el club chacinero y Unionistas son excelentes aunque cuando el colegiado pite el sábado cada uno mirará para sus intereses: los locales en busca de sellar cuanto antes la salvación y los visitantes, mantener con vida el sueño del play-off de ascenso.

«Estamos muy contentos y orgullosos del equipo, pero con los pies en el suelo; al final la fuerza del vestuario y la unión que hay en general en todas las parcelas del club ha ayudado a esto que es merecido. Tuvimos unos meses dificultosos a mitad de temporada con las lesiones pero quedan 15 puntos en juego que hay que pelear hasta el final. A ver si somos capaces de asegurar la plaza de la Copa del Rey y como decía el míster, si nos da para más, pues a pelearlo», señala el máximo dirigente del CD Guijuelo.

El dirigente recuerda que en la primera vuelta el equipo sufrió una plaga de lesiones que le privó de poder competir en varios encuentros al nivel del resto del año. «Esto es fútbol y todos los equipos han tenido desgracias en la temporada, pero esos dos meses con 8-9 lesiones a la vez y dos de ellas graves como las de Ayub y Pallarés, pero también Fuster, Carlos Rubén... eso medio al equipo porque no había competencia en el día a día y eso se nota. También en enero acertamos con las incorporaciones y que se adaptaron rápido y entre todos han puesto al equipo donde se merecía otra vez», apunta Jorge Hernández.

El presidente chacinero disfrutó el domingo en el Municipal con el triunfo ante el Castilla porque «fue un partidazo, juegas ante un Castilla donde están elegidos a dedo los mejores jóvenes de España y de parte del mundo. Hubo una comunión entre el público y el equipo y el que vio al Guijuelo jugar por primera vez seguro que se llevó una grata sorpresa porque con 11 y con 10 el equipo generó ocasiones».

Jorge Hernández se centra ya en el derbi de este sábado ante Unionistas en Salamanca, un rival con el que guarda una gran relación. «Sí, desde que se fundó el club la relación siempre ha sido buena e incluso esta temporada compitiendo en la misma categoría no han dejado de serlo. El derbi de la primera vuelta la convivencia de las aficiones fue muy buena; nosotros perdimos pero fue un buen día para todos sin problemas. Espero que el sábado se repita la sintonía y que luego cada equipo luche por ganar», significa.

Los dos equipos llegan necesitados al encuentro aunque para el presidente del CDGuijuelo, «Unionistas prácticamente está salvado, le queda algún punto matemáticamente para hacerlo y querrán conseguirlo cuanto antes como es lógico y nosotros si queremos seguir peleando por algo más importante también nos tenemos que llevar los puntos a Guijuelo. Será un partido competido».

El dirigente no sabe cuántos puntos necesitará su Guijuelo para poder meterse en el play-off porque «es difícil calcular, viendo los calendarios que hay enfrentamientos directos todas las jornadas entre los equipos de arriba y no todos pueden ganar todos los partidos. Cuatro puntos con quince por jugarse son mucha diferencia y no sumar en uno prácticamente casi nos descartaría el sueño del play-off. Pero luego en cada jornada habrá que ir viendo resultados y coger después la calculadora. Nosotros podemos ganar a cualquiera ahora. El rival está muy bien trabajado y cada uno con sus armas intentaremos ser mejores».

Su futuro

El presidente mantiene su idea de no presentarse a las próximas elecciones al final de la temporada. «No, no he cambiado de opinión en lo de seguir; un descenso sí que me hubiera hecho replanteármelo porque moralmente hubiera sido peor, estoy orgulloso de la directiva y de mi trabajo. Ojalá el futuro se resuelva cuanto antes a partir de la asamblea del 25 y de la convocatoria de elecciones, para empezar a trabajar cuanto antes la próxima temporada. Durante la temporada ha habido tres o cuatro empresas o grupos de inversión que han preguntado por la situación pero sin profundizar. A día de hoy no hay propuestas. Me gustaría que fuera alguien de Guijuelo, aquí hay empresarios capacitados. Si los que entren me piden ayuda la tendrán. Yo me quiero separar de la responsabilidad económica que es lo que más me ha mermado. Si me piden ayuda la tendrán seguro», finaliza.