FÚTBOL - Segunda B Jorge Hernández, Ayozé, Juanmi y Peli muestran su ilusión por llegar al proyecto de Unionistas Jorge Hernández, Ayozé, Juanmi Heredero y Peli, con una bufnda de Unionistas. / MANUEL LAYA Cuatro de los ocho fichajes del equipo salmantino analizan su llegada y se ponen sus próximos retos JUANJO GONZÁLEZ Salammanca Jueves, 19 julio 2018, 18:13

Unionistas de Salamanca ha presentado esta tarde en restaurante El Figón Charro a cuatro de sus por ahora ocho fichajes para afrontar su primera temporada en la Segunda División B: Jorge Hernández, David Álvarez 'Peli', Ayoze y Juanmi Heredero.

El encargado de darles la bienvenida ha sido Gorka Etxeberria, director de Fútbol de Unionistas. «Todos ellos tienen buen bagaje en la categoría, son expertos, conocen el oficio en la Segunda B y es uno de los parámetros principales por los que han sido elegido, además de por sus cualidades individuales. Jorge Hernández, de 26 años y de Zamora, es un interior, un '10' que va también hacia posiciones de '10', es un jugador de calidad con las dos vertientes, de ser 'dador' y 'desbordador'. Ayoze, canario y de 26 años, es un central zurdo y con buen trato de balón en la salida que da experiencia, calidad, clase y nivel; de Juanmi Heredero, de Albacete y pese a tener solo 24 años, también tiene buen bagaje en la categoría, demuestra ya carácter en lso entrenamientos, un lateral izquierdo puro pero con opciones de ayudar más arriba y que creo que nos va a dar mucho; y de David Álvarez, 'Peli', es un '8' de rcorrido inglés de ir y venir, de trabajo y esfeurzo, generoso, de equipo y con calidad, nos ayudará a tener un centro del campo poderoso».

El primer en tomar la palabra fue Jorge Hernández, que dijo que «me gusta más jugador por dentro, entre líneas, estar en contacto con el balón, alguna vez también he jugado en banda sobre todo en la izquierda. Este proyecto es muy ilusionante y no me lo pensé, en uan ciudad así y creo que vamos a hacer un equipo muy competitivo. Será un año muy bonito». El jugador de ataque reconoció que «le pregunté a Manu Arias (excentral de Unionistas) y me dijo que no lo dudara, que es un club familiar y cercano y que la afición es increíble. No me lo pensé».

Ayozé expresó que «llevo muchos años y partidos en la categoría y destaco por la experiencia. La pasada temporada es la que menos he jugado pero llevo muchos encuentros. Vengo a ganarme un puesto, a demostrar que quiero jugar y volver a la rueda. Partimos todos de cero y toca luchar en el campo y demostrar para que el grupo crezca».

Juanmi expuso que «soy un lateral que me gusta sumarme mucho al ataque. Es una posición desde la que me gusta ayudar al equiop en ataque. Llevo bastantes años en Segunda B y la llamada de Unionistas fue de mucho agrado por la ambición. Conozco mucho al grupo I y estoy muy ilusionado de estar aquí». El lateral añadió que «Unionistas es un club que viene desde abajo escalando posiciones y daremos guerra en Segudna B. El calor de la grada que he visto dará mucho en juego cuando el resultado esté justo»

Por su parte Peli apuntó que «me gusta ir arriba y abajo, físicamente cuando no eres un arquitecto tienes que correr más que el resto, me gusta tener el balón y que el equipo quiera ser protagonista y tenemos un equipo de gente así, pequeña, que propone. Es un proyecto ambicioso y tiene muchas posibilidades de crecer y por eso venimos, con mucha gente detrás y con ganas de fútbol. Ya vimos el recibimiento de la gente». Peli añadió que «cuando un equipo queda primero de su categoría, tiene que mantener cierta parte del bloque, es justo, normal y honrado. Son la gente que nos darán los valores del club. Es importante mantener una base».

Sobre Astu

Al ser preguntados por el reciente despido de Astu, el técnico que los fichó, fueron unánimes. «En el vestuario no se ha hablado nada, el equipo está centrado en la pretempotrad ay cuadno lelgue el míster, pues a muerte qcon él. Eso es cosa del club y nosotos no nos tenemos que meter y a centrarnos en jugar al fútbol», dijo Jorge, mientras que Ayozé aportó que «no tenemos que entrar ni salir nosotros, no conocíamos nada, y tenemos que entrerar. Empezamos de cero todos y convencernos de unirnos y tirar para arriba. Estaremos con el míster que venga».