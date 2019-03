FÚTBOL Jorge Alonso: «Me retiro feliz por todo lo que he hecho en el mundo del fútbol» Jorge Alonso. / MANUEL LAYA El canterano de la UD Salamanca anuncia que deja la práctica del balompié tras su última experiencia en Unionistas CF JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 30 marzo 2019, 15:53

El salmantino Jorge Alonso decidió esta semana colgar las botas. Tras una dilatada carrera a sus espaldas, uno de los mejores canteranos salidos en los últimos años de la extinta Unión Deportiva Salamanca, relata así para El Norte de Castilla los pormenores de su decisión, su carrera y sus opciones de futuro. Eso sí, quiere seguir ligado balón. De esto no tiene dudas el centrocampista que militó hasta la campaña pasada en Unionistas, club con el que ascendió a Segunda B y con el que se lesionó de gravedad en la fase de ascenso.

–¿Por qué ahora decide anunciar que deja el fútbol?

–Llevaba bastante tiempo con esto en la cabeza. Después de la lesión que he tenido y de que no tenía en mente jugar en otros equipos ni salir al extranjero más, no se ha dado la opción de jugar en Unionistas y es el momento de intentar hacer otras cosas.

–Seguro que le hubiera gustado poner el punto y final jugando.

–Sí, lógicamente. La mejor forma de despedirse es en el campo y poder hacerlo de toda manera pero aún así estoy muy contento de cómo se dio. He terminado jugando en casa, con un ascenso aunque con la mala suerte de la lesión pero me quedo con la parte positiva de jugar en casa ante mi gente y con un ascenso.

–¿Tenía esperanzas de jugar con Unionistas esta temporada?

–Bueno, se dio en verano la posibilidad de hablar y ver en enero cómo iban pasando las cosas. Entrené con toda la ilusión y las ganas, existía esa posibilidad por mi parte, pero no se dio esa opción por parte del club.

–¿Entiende que al llegar Portilla se le cierran las puertas?

–No, no va relacionado. Por mi parte no era aguantar a ver qué iba pasando. Una vez que en enero no se dieron las cosas yo sabía que ya se acababa. En ningún momento el club se interesó por lo que yo pensaba ni nada. No es una crítica, es la realidad. Y yo entendí que no contaban conmigo. Mi idea para ir a entrenar todos los días era recuperarme bien del tobillo.

–¿Se va contento con su carrera?

–Sí, echando la vista atrás, he podido disfrutar de muchas cosas como cuatro ascensos, dos de ellos a Primera aunque me queda la espina de no haber podido jugar en Primera. Pero hay mucha gente que juega muchos años y no logra vivir estas cosas. Me voy feliz por todo lo que he hecho en el fútbol.

–Ha pasado por clubes históricos pero, ¿ha sido la UD Salamanca lo mejor para Jorge Alonso?

–Sí, después de estar desde los diez años en la cantera y haber ido al Helmántico tantas veces y haber soñado con debutar en el primer equipo, conseguirlo fue un paso muy bonito para mí. Uno de los grandes recuerdos que guardo.

–¿Y lo más triste su desaparición aunque no estuviera ya dentro?

–Sí, pero lo viví con mi hermano y también por las consecuencias que se han derivado de todo ello, viendo cómo está el fútbol en Salamanca de dividido y que muchos chicos han estado mucho tiempo sin un espejo en el que mirarse y hayan tenido que salir fuera. Es uno de los peores momentos... hay más como el descenso con el Racing de Santander.

–¿Qué entrenadores han dejado más huella en Jorge Alonso en su carrera?

–Para mí fueron muy importantes los primeros como Antolín Gonzalo, Ángel Crego... quizás Javi López a pesar de lo que pasó después... cada entrenador ha tenido su importancia, los de la parte final menos porque tampoco he trabajado mucho con ellos. Me quedo con los del principio.

–¿Y jugadores con los que se ha haya sorprendido por la calidad humana y técnica?

–Los primeros años en el Hércules coincidí con Farinós o Tote, jugadores con una trayectoria increíble y muy sencillos. Para mí el mejor y además es mi amigo, es Óscar González de aquí de Salamanca, el mejor futbolista con el que he jugado de todos.

–Más allá del fútbol, ¿con qué se queda?

–Con haber disfrutado de todo. Todos soñábamos de pequeños con dedicarnos a esto y jugar en estadios con mucha gente... meter goles... y he logrado todo eso más allá de los altibajos de la carrera o de las cosas buenas y malas. Ahora un poco abrumado por el cariño que me está enviando la gente. Y el reconocimiento de los compañeros también es muy importante.

–¿Cómo ve el futuro del fútbol Salamanca?

–Está claro que se han iniciado dos caminos, cada uno por su lado pero en una ciudad como Salamanca no sé hasta qué punto eso es bueno para intentar tener equipos competitivos para volver a Segunda o Primera División. Yo respeto toda las opiniones pero personalmente me gustaría que hubiera un club en la ciudad que nos represente a todos y que pudiera competir al máximo nivel.

–Por último, ¿qué va a haber a partir de ahora?

–Tengo algunos proyectos por delante, todos ligados con el fútbol de alguna u otra manera.