Segunda B Jorge Alonso confirma que no jugará «de momento» en Unionistas Jorge Alonso, con muletas, felicita a Arroyo. / WORD La recuperación de su operación de tobillo le llevará unos cuantos meses REDACCIÓN / WORD Sábado, 11 agosto 2018, 20:11

Tal y como ha anunciado este diario, la continuidad de Jorge Alonso en Unionistas CF sigue el el aire. El propio jugador aseguró ayer a través de las redes sociales que «no jugare en @UnionistasCF por el momento por diversos asuntos, el primero es que el club esta buscando otro perfil de jugador y el segundo es que ayer me sometí a una operación de tobillo de la lesión que me produje durante el playoff que me llevara unos meses recuperar». Además, en otro mesaje a través de esta red social Alonsa añadía que «agradecer a @UnionistasCF con toda su afición y trabajadores y toda la gente que se ha preocupado por mi por las muestras de animo y de cariño que he recibido. Han sido unos meses fantásticos donde he podido disfrutar en mi casa, quien sabe si se repetirá en el futuro. #halaunion», añadía de manera enigmática.