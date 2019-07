John Mayall celebrará sus 85 años en el CAEM de Salamanca con un concierto el próximo 4 de octubre El cantante John Mayall, en una imagen promocional. / WORD Las entradas tienen un precio de 25, 30 y 35 euros y se pondrán a la venta el próximo martes en la taquilla del Liceo y en la web REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 6 julio 2019, 12:39

El cantante y compositor británico John Mayall ofrecerá un recital en el CAEM de Salamanca dentro de su gira '85th Anniversary Tour' el próximo 4 de octubre. La última vez que actuó en la ciudad fue en 2011, con un concierto en el Multiusos Sánchez Paraíso para presentar su disco 'Tough'. Las entradas para este concierto tienen un precio de 25, 30 y 35 euros y se pondrán a la venta el próximo martes, 9 de julio, en la taquilla del Liceo y en la web Ciudad de Cultura.

Durante 50 años, John Mayall fue un pionero del blues, con el merecido título del 'Padrino del Blues británico'. Comenzó a actuar en los años 60 bajo el nombre John Mayall's Bluesbreakers. En 1965 se asoció con Eric Clapton y grabaron juntos 'Blues Breakers'. Clapton abandonó el grupo y fue sustituido por Peter Green, con el que lanzó en 1967 su tercer álbum denominado 'A Hard Road'. Por los Bluesbreakers han pasado a lo largo de su historia otras figuras como Mick Taylor, que después se integró en los Rolling Stones.

En 2013, John firmó un contrato con Forty Below Records y desde entonces experimentó un renacimiento artístico y de su carrera, incluida su inclusión en el Blues Hall of Fame en 2015. El 22 de febrero de 2019 estrenó 'Nobody Told Me', su último álbum de estudio. El álbum incluye una extensa lista de guitarristas invitados, todos favoritos personales de John Mayall, incluidos Todd Rundgren, Little Steven Van Zandt de The E Street Band, Alex Lifeson de Rush, Joe Bonamassa, Larry McCray y Carolyn Wonderland, quien se unirá a la banda en gira.