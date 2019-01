Jewell Loyd: «No tuve ninguna duda cuando se presentó la oportunidad de venir a Avenida»

Tras ser el primero en anunciar en su cuenta de twitter el regreso de Miguel Ángel Ortega al equipo, Jorge Recio fue el encargado de presentar, junto a Carlos Méndez a la nueva jugadora de Avenida Jewell Loyd en Würzburg en un acto en el que se mostró muy orgulloso. «Es un motivo de alegría enorme para este club y esta ciudad el tener una jugadora del nivel que estamos presentado. A veces, en la vida, pasan circunstancias que te posicionan en un sitio y aprovechamos esa oportunidad. A nivel deportivo, lo es todo. Es la jugadora con mejor currículum viene y le agradecemos que su decisión sea tan rápida», aseguró satisfecho el presidente del club perfumero.

Pese a contar con una carta de presentación espectacular, ya que es Campeona del Mundo con el 'Dream Team' de EEUU en Tenerife, campeona de la WNBA con Seattle Storm, All Star y número 1 del draft de 2015, Jewell Loyd se mostró muy agradecida y especialmente animada en su presentación.

«Estoy encantada de estar aquí , solo he oído grandes cosas del club, la ciudad y los aficionados. Estoy deseando empezar», fueron las primeras palabras de Loyd en su presentación.

La jugadora norteamericana señaló que no tuvo excesivas dudas a la hora de fichar por Avenida. «Todo cuerpo necesita un descanso y yo venía de jugar WNBA y el Mundial. En seguida llegó la oportunidad de Perfumerías Avenida y dije 'sí, me voy para allá' ¿Cómo no voy a querer venir a España? Sue Bird o Stewart me dijeron que viniese», destacó.

Además, Loyd recordó su paso por Würzburg para enfrentarse a Avenida, «venía de Turquía y allí estaba nevando y en España había sol. Y pensé que quería estar aquí. El pabellón estaba lleno y sonaban los tambores y los aplausos. Saber que ahora voy a sentir eso a favor es algo fantástico», destacó la jugadora, que también afirmó que era consciente de la expectación que se había generado en Salamanca por su llegada. «Lo he sentido desde el primer momento que firmé. Lo noté por twitter, tanto, que incluso llegué a sentir presión. Pero me gusta. Estoy deseando empezar a jugar», señaló.

Jewell Loyd aseguro también que había tenido tiempo de «ver partidos del equipo y me gusta cómo ha jugado Avenida. En transición y rápido. Hay jugadoras como Robinson con la que tengo muchas ganas de jugar, pero conozco a casi todas», y fue rotunda cuando le preguntaron si estaba preparada físicamente para jugar mañana mismo, «por supuesto. Está en mi ADN. He venido a jugar. Aunque he estado de vacaciones, he estado trabajando todos los días y estoy lista».

Tras la presentación de la nueva jugadora, los responsables de Avenida se refirieron al regreso de Ortega al equipo. «Le llamé y le dije que si se planteaba regresar. Nos preguntó que si nosotros le queríamos y me dijo: si el presidente me quiere, estoy allí. Así de fácil ha sido», destacó Carlos Méndez.

Por su parte, Jorge Recio recordó que «que ha ganado siete títulos seguidos, conoce a los medios, el club y la afición y prácticamente a todas las jugadoras. Era la transición más sencilla y hacerlo cuanto antes para poder conseguir títulos».