BALONCESTO - Liga Femenina Jewell Loyd evita otro apuro final al CB Avenida en Lugo (59-67) Asurmendi, ante el Ensino. / FOTO: CB AVENIDA El equipo salmantino, con evidentes signos de cansancio, vence a un Ensino que luchó por el partido hasta el final con Jewell Loyd y el dominio del rebote como máximos exponentes JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 9 febrero 2019, 23:12

Novena victoria consecutiva para el CB Avenida en la Liga Femenina. El equipo salmantino se impuso esta tarde por 59-67 en la pista del recién ascendido Ensino de Lugo en un partido al que las de Miguel Ángel Ortega llegaron con el enorme desgaste físico y mental del partido del pasado miércoles en la Euroliga, en el que ganaron en la prórroga al Carolo francés para seguir con vida en la máxima competición continental, y además teniendo en cuenta que esta próxima semana tienen que viajar a la lejana localidad rusa de Kursk para medirse al líder del grupo B, en Dynamo de Lucas Mondelo, con la enorme exigencia de tener que ganar para seguir con opciones de clasificarse para unos cuartos de final cada vez más complicados. El equipo charro se mantine así colíder tras la victoria del Girona en Zamora tras un partido con algunos buenos minutos de baloncesto y otros lógicos de bajón por el cansancio físico y en el que destacó el debut del último fichaje de la entidad, la americana con pasaporte húngaro Goree que disputó 16 minutos para anotar 4 puntos tratándose de adaptar al juego de un Avenida que tuvo en su estrella americana, Jewell Loyd a la máxima anotadora con 18 puntos apareciendo además en momentos claves al final cuando el Ensino se colocó con 55-58 a falta de cuatro minutos para terminar el partido. El equipo de Ortega cimentó el triunfo en su gran diferencia física para dominar el rebote (13 capturas ofensivas) aunque tuvo que lugar contra las 21 pérdidas en el partido. En defensa, Ortega intentó ahogar el juego del Ensino presionando en todo momento a la única base local, Arancha Novo, tras la baja por lesión de Starr Breedlove, por lo que la española tuvo que jugar 37 minutos.

El partido arrancó con mucha alegría ofensiva de ambos equipos e igualdad, con alternativas y que se cerró con 17-19 para las visitantes. Avenida pareció dar el primer golpe al rival buscando a sus interiores Robinson y Gil pero tras el 20-29, el juego del equipo se volvió espeso para llegar al descanso con 24-31.

La aparición de Loyd en los primeros minutos de la segunda parte llevó al CB Avenida a superar la decena de puntos y tras dos triples visitantes de Silvia y la escolta americana, el Ensino paró el partido con un tiempo muerto con 33-46. La reacción local fue inmediata ante un Avenida al que le empezaron a pesar los minutos y el 44-49 dejaba todo en el aire.

Acercamiento final

El equipo gallego no tenía nada que perder, con Nyingifa en estado de gracia, y se lanzó a dar la sorpresa ante un Avenida de bajón para colocarse con 51-54 a falta de 6.40. La aparición de Loyd, con cuatro puntos seguidos evitó que se viviera una situación similar a la del pasado miércoles ante el Carolo Basket y tras un triple final de Givens -los únicos para la máxima anotadora el miércoles con 25-, el CB Avenida pudo afrontar los minutos sin agobios.

Ortega, preocupado por el estado físico

El entrenador del equipo salmantino no parecía muy contento pese a la victoria. «Hemos podido hacer lo justo para ganar. Es preocupante nuestra situación física. Rotamos y rotamos, pero nos pesan muchos los partidos de los miércoles», señaló, admitiendo que «el nivel de recuperación no es el de otros momentos. Parece que necesitamos dos semanas para recuperarnos de un partido». Ortega señaló que «habrá que seguir trabajando la capacidad física de forma que podamos hacer frente a los partidos con otro nivel. No es normal que lleguemos al tercer y cuarto cuartos sin energía y no corramos, estamos lentas... nos falta vitalidad, la verdad es que es muy preocupante. Es un querer y no poder». El técnico se refirió a Loyd y señaló que «es una chica joven, con ganas de ayudarnos mucho. Eso lo tenemos, pero hace falta un equipo que pueda estar los 40 minutos como corresponde a un equipo como el nuestro».