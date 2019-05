Jewell Loyd continuará una temporada más en Perfumerías Avenida Jewell Loyd posa en las instalaciones de Wurzburg. / LAYA La jugadora estadounidense acepta la oferta de renovación y se une a Silvia Domínguez en el nuevo proyecto del club salmantino REDACCIÓN / WORD Jueves, 9 mayo 2019, 13:26

Jewell Loyd se queda una temporada más en Avenida. El fichaje en enero fue un 'bombazo' y Avenida puede celebrar la continuidad de una de sus estrellas. Según explican desde el club, la experiencia en estos meses ha 'tirado' más que otros factores para la estrella americana que seguirá un año más en Salamanca. Jewell ha aceptado la oferta de renovación del club charro, interponiendo su comodidad y crecimiento deportivo a ofertas económicas muy superiores que, a ciencia cierta, iba a tener.

De esta forma, Jewell, que ha promediado más de 15 puntos y 3 rebotes por partido en media Liga, se une a Silvia Domínguez como las primeras jugadoras renovadas en el nuevo proyecto de Avenida, si bien la americana disputará antes la WNBA con las campeonas, Seattle Storm.

La jugadora tenía clara la decisión. Explica que «desde que me fui de Turquía pensé que no volvería a jugar fuera de USA. Afortunadamente llegó la llamada de Salamanca y la verdad es que aquí me siento como en paz». Y el aspecto económico no parece lo fundamental para la americana, «estoy en un momento de mi vida en que quiero ser feliz, me gusta el baloncesto y no juego por dinero o por hacerme famosa. Aquí puedo hablar con los entrenadores, con mis compañeras, mi juego ha mejorado definitivamente mucho, tenía que ser parte de esto», explica. En resumen, en Avenida y en Salamanca Jewell ha tenido «la mejor experiencia fuera de EEUU de toda mi carrera. Me encanta Salamanca, pasear por el centro, la cultura, el clima, la gente es muy amable…», resume. Además, tras caer en la final de Liga, Loyd reconoce que «es muy duro llegar a una final, a nadie le gusta perderla pero eso nos tiene que motivar para el año que viene».