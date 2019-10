BALONCESTO Jesús Gutiérrez: «La pretemporada del Aquimisa Carbajosa no servirá de nada si no ganamos el derbi» Jesús Gutiérrez, en el partido de Copa. / Manuel Laya El preparador maño del club de Carbajosa de la Sagrada apunta que «queremos acabar lo más alto posible y alargar la temporada más allá» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 3 octubre 2019, 12:32

El técnico zaragozano Jesús Gutiérrez llegó este verano a Carbajosa de la Sagrada para comandar el nuevo y ambicioso proyecto de Aquimisa que tiene el reto de jugar la fase de ascenso a LEBPlata. El entrenador reconoce que tras su gran pretemporada -no han perdido ningún encuentro y han ganado la segunda Copa EBA de Castilla y León de la historia del club salmantino- muchos compañeros de banquillo les colocan como el equipo a batir. Gutiérrez, por ahora, solo habla de alargar la temporada todo lo posible pero el reto de luchar por el ascenso a la LEBPlata está en la mente de todos en el Aquimisa Carbajosa.

- ¿Cómo ha sido su llegada al club este verano?

–Muy bien, con muy buenas sensaciones. El club a nivel de organización está haciendo las cosas muy bien y dando los pasos correctos, teniendo por ejemplo el primer día a todos los jugadores aquí. La vida en Carbajosa es muy cómoda.

- ¿Qué balance realiza de la pretemporada de su equipo?

– Ha sido muy buena y está claro que es mejor empezar bien. La pretemporada está para acumular trabajo, mucho físico en nuestro caso y creando tácticamente. Pero la pretemporada no servirá de nada si no ganamos el sábado el derbi.

- ¿Tiene cerrada la plantilla?

– Ahora mismo diría que sí pero una parte de nuestro trabajo es estar pendiente del mercado. No buscamos nada pero si apareciese algo que mejorase la plantilla lo trataríamos de hacer.

- ¿Cómo quiere que juegue su equipo esta temporada?

– Creo que lo hemos ido mostrando en pretemporada, tenemos muy buen nivel físico, que seamos sólidos en defensa porque eso nos permitirá tener un buen ritmo en ataque con la intensidad que queremos.

- ¿Por qué cuesta tanto sacar canteranos en Salamanca?

– No es un problema exclusivo de Salamanca, en Zaragoza pasa algo parecido. Habría que mirar a la cantera pero no de forma crítica. Quizá habría que pensar más en la formación y no tanto en los resultados. Para mí hay un error muy claro en a composición de las categorías. La distancia de júnior a sénior, ya sea en Primera Nacional o EBA es enorme. Luego cuando pasan a la Universidad no hay facilidades... son muchos factores.

- ¿Qué objetivo tienen para la temporada?

– Competir al máximo, que la plantilla dé el máximo y estar lo más arriba posible y alargar la temporada todo lo posible. No tememos un sentimiento de ser favoritos aunque sabemos que desde muchas partes incluidos entrenadores se nos pone como favoritos.

-¿Cómo ve el derbi?

–Como todos los derbis, lo veo como un partido complicadísimo el de este sábado en el pabellón de Würzburg. Toda la pretemporada ha estado centrada en llegar bien al debut en el derbi. Estoy seguro de que el partido de la Copa EBA no tendrá nada que ver con el de la Liga.

- ¿Y a su rival?

–Estoy seguro de que con el paso de las jornadas se notará más la mano de Avelino García. De cuando nos enfrentamos me gustó mucho a nivel organizativo y táctico. No voy a descubrir la capacidad anotadora de Moore ni la calidad de Pedro de la Calle.