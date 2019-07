BALONCESTO - Liga EBA Jesús Gutiérrez: «Crecer con el Aquimisa Carbajosa no implica necesariamente el ascenso a LEB Plata aunque lo tenemos en mente» El concejal de deportes de Carbajosa, el alcal Pedro Samuel, Jesús Gutiérrez y Jesús García, en el pabellón de Carbajosa de la Sagrada. / Manuel Laya El nuevo técnico del equipo salmantino señala que el club tiene muy cerca a dos jugadores interiores que darán un salto de calidad a la plantilla JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 26 julio 2019, 13:45

El Aquimisa Carbajosa ha presentado esta mañana en el Municipal de Carbajosa de la Sagrada a su nuevo entrenador para la temporada 2019-2020, el técnico maño Jesús Gutiérrez, que llega la entidad tras haber dirigido a varios equipos de Liga EBA e incluso entrenó unos meses en la Liga Femenina al Mann Filter Stadium Casablanca de Zaragoza. El encargado de presentarlo, con la presencia del alcalde de Carbajosa Pedro Samuel Martín y el nuevo concejal de deportes de la localidad, ha sido Jesús García Sánchez, director general de Aquimisa Laboratorios, que ha significado que «nos convenció a la primera en cuanto hablamos con él gracias a su experiencia, sus ganas de trabajar y el planteamiento que trae en mente. Se ha acercado a Salamanca por primera vez para conocer la estructura, instalaciones y hablar con parte del cuerpo técnico del Aquimisa Carbajosa».

Por su parte, Jesús Gutiérrez significó que llega a Carbajosa «porque es un proyecto muy interesante a medio y largo plazo, en buen sitio y con perspectivas de crecer, un proyecto que quiere hacer las cosas bien. Crecer no implica necesariamente el ascenso que es algo que todos tenemos en la mente y que evidentemente hay que plantearse metas deportivas. Crecer implica hacer las cosas bien, crecer como estructura, no saltarse ningún paso y no tomar atajos. Creo que en ese sentido cuando nos reunimos por primera vez las dos partes estábamos en la misma onda en ese sentido»

Con respecto a la plantilla, actualmente formada por ya ocho jugadores, el técnico aragonés apuntó que «para ser Liga EBA y las posibilidades que tenemos estamos haciendo una plantilla muy interesante, competitiva, que va dar un nivel de baloncesto muy alto, atlético y divertido para la afición». A este plantel le queda «poca cosa y están muy cerca, seguro que habrá noticias pronto porque quedan poco por cerrarse». En este sentido, Gutiérrez confirmó que la renovación del base salmantino Arturo Cruz es muy importante para el proyecto del Aquimisa Carbajosa porque «la primera vez que hablé con Jesús García antes de decidir incluso si yo fichaba o si ellos me querían fichar, en lo primero que coincidimos es que todo comenzaba con la renovación de Arturo».