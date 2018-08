FÚTBOL - Segunda B Javi Ribelles: «Quiero dar a Unionistas garra y estabilidad en el centro del campo» Javier Ribelles posa con la camiseta de Unionistas de Salamanca. / MANUEL LAYA El nuevo centrocampista del equipo salmantino asegura que también puede actuar como central pero «me siento más cómodo en el centro del campo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 14 agosto 2018, 14:39

Unionistas de Salaamanca ha presentado esta mañana al que en principio va a cerrar su plantilla de cara a la temporada 2018-2019, la del debut en Segunda B. Se trata del centrocampista defensivo Javi Ribelles, que procede del Alcoyano, y que ya se ha ejercitado esta mañana con sus nuevos compañeros a las órdenes de Roberto Aguirre.

Ribelles, nacido en Paterna (Valencia) el 25/04/1992 ha jugado 96 encuentros en Segunda B, 27 la primera temporada con el Atlético Levante, la segunda 35 con el mismo equipo, y la pasada con el Alcoyano 34. Se formó en las categorías inferiores del Valencia hasta la categoría de infantil, para pasar después por el Paterna, Torre Levante y Ribarroja. En total, 7.751 minutos en Segunda B para un total de 3 goles.

El encargado de presentarlo ha sido Gorka Etxeberria, director de fútbol de Unionistas, que ha señalado que «es un pivote, trabajador, él mismo se define como disciplinado en la posición, de hecho como segunda posición puede jugar como central».

Por su parte, el jugador valenciano significó que «puedo jugar también de central pero donde me gusta y me siento más cómodo es en el centro como pivote defensivo más que organizador. Me gusta trabajar en equipo, no me importa correr desde la posición en la que estoy haciendo el 'trabajo sucio', sé que son mis cualidades y lo hago contento, no eludo el contacto, el juego aéreo y a partir de ahí dar garra y estabilidad al centro del campo».

Sus razones para recalar en Unionistas fueron que «desde el inicio ves la confianza que te transmite el club, lo que hay detrás, yo nunca había salido del grupo III y cuando preguntas fuera a amigos y compañeros te hablan de la ciudad, el proyecto, los fichajes, la estabilidad del club... no lo dudas. Vi la oportunidad y me lancé. Fue difícil salir de Alcoy pero aquí voy a estar muy a gusto seguro», señaló el centrocampista.

Sobre el cambio al grupo I con Unionistas de Salamanca «me dicen que es buen grupo para adaptarme porque hay campos y juego físico y táctico e intenso. Quiero adaptarme rápido al equipo».

Javi Ribelles expresó sobre sus retos personales y grupales que «a partir de la estabilidad que el club quiere logra ren la categoría, todo lo quepueda venir y lo típico que se puede decir del partido a partido que ahora está muy de moda, al final es eso. Tener un buen grupo dentro del vestuario, una familia, ir creciendo e itnentar ganar todos los partidos».

El nuevo jugador de Unionistas llega al club después de haber sido titular indiscutible en sus dos anteriores equipos en Segunda B, el Atlético Levante y el Alcoyano. «Los 20-21 jugadores de la plantilal tienen la idea de ser fijos, que es lo bueno de un equipo, que todos queremos ser titulares e importantes. Eso te lo ganas en los entrenamientos. Aunque haya jugado tres temporadas enteras en Segunda B no vale de nada. Para lo bueno y para lo malo el fútbol es presente y lo que importa es que des todo y metas la pierna desde los entrenamientos».

Al míster Roberto Aguirre «no lo conozco personalmente, pero sé que ha hecho buenos años en la categoría. Por lo que me dicen le gusta trabajar mucho al equipo, con el equipo muy junto y obtiene resultados a partir del trabajo. He jugado contra varios jugadores o por referencias, preguntado te dicen que los jugadore sde la plantilal son buenos y es lo que también te llama del proyecto deportivo, que los fichajes son buenos. Eso también motiva para venir».