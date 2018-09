FÚTBOL - Segunda B Javi Borrego: «El Salamanca CF debe estar por delante por el presupuesto, pero en el fútbol nunca se sabe» Javi Borrego celebra un gol en pretemporada con el CD Guijuelo. / CDG El punta charro del CD Guijuelo, que pudo firmar por el equipo de la capital, señala que «queremos ganar en el Helmántico, es uno de los mejores campos de la categoría» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 18 septiembre 2018, 18:51

El delantero salmantino Javi Borrego está debutando esta campaña en Segunda B en las filas del CD Guijuelo tras su gran temporada pasada en el Tordesillas, al que casi mete en la fase de ascenso con sus goles, tantos que casi le condujeron a fichar por el Salmantino -ahora Salamanca CF UDS- el pasado invierno. Este domingo visita el Helmántico con la elástica chacinera con la intención de ayudar a su equipo a lograr la victoria en el primer derbi del curso entre equipos charros.

–¿Qué tal va su adaptación a la Segunda B?

–Bien, desde que llegué los compañeros, técnicos y directiva han estado muy cercanos conmigo dándome las mayores facilidades para adaptarme en todo lo que necesitaba. El cambio de categoría se nota en el juego. pero decidí dar el paso y ahora a luchar por conseguir minutos y que el equipo esté donde debe estar.

–De momento ha sido titular en dos partidos y en los otros dos no ha saltado el campo. ¿Cómo se ha sentido?

–El primer día llegar a Vigo y debutar como titular fue una sorpresa para mí pero estaba preparado. Me sentí bien en todos los ámbitos pero debo ir cogiendo la experiencia de otros compañeros que llevan ya muchos años en esta categoría.

–Semana especial por el derbi.

–Siempre que hay un derbi lo es. Y más en mi caso que soy salmantino. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido aunque el rival es complicado.

–Son partidos marcados en rojo. ¿Ya hablan en el vestuario?

–Sí, los derbis están marcados. E incluso antes de esta semana ya se habló algo. Queremos ganar en el Helmántico que es uno de los mejores campos de la categoría.

–¿Hay pique sano en la idea de intentar quedar este año por encima de los otros dos clubes charros?

–Sí, eso siempre se mira pero yo voy semana a semana. No tenemos que quedar por encima de ellos sí o sí, aunque nosotros queremos quedar lo más arriba posible. Por el presupuesto quizá el Salamanca UDS deba estar por encima de los otros dos, pero en el fútbol nunca se sabe.

–¿Qué conoce del rival?

–Conozco a Amaro pero de lo que he visto en vídeos se nota que son jugadores de calidad el resto. Es un equipo hecho para estar arriba obviamente.

–Es un equipo nuevo y le está costando arrancar. ¿Prefiere enfrentarse ahora al Salamanca CF?

–El hecho de tener un equipo y entrenador nuevo les obliga a tener un extra en compenetrarse y eso es algo que dan los partidos. Han empezado regular pero la calidad la tienen y puede salir en cualquier momento. Sí, prefiero jugar ahora contra ellos.

–¿Le da vueltas al hecho que este pasado invierno pudo recalar allí?

–No, con las novedades y entrenador, ya casi ni lo pienso porque estoy casi seguro de que hubiera pasado lo mismo conmigo, que no estaría ahí. En el fútbol nunca se sabe y no puedo decir si hice mal o bien.

–El Helmántico es más grande que el Municipal y el césped es natural. Eso en teoría le perjudica al Guijuelo pero es que a ustedes les gusta tener el balón...

–Los campos son diferentes pero nosotros queremos tener el balón. Por eso no nos viene mal el campo aunque como es lógico no estaremos tan acostumbrados como ellos.

–A este Guijuelo le está faltando sumar fuera y tener algo más de gol en este arranque de Liga.

–Sí, solo llevamos cuatro jornadas y hemos ganado los dos de casa sacados adelante con mucho trabajo y dos fuera con derrota. Hay que luchar por cambiarlo, igual que con los goles.

–¿Le obsesiona a Javi Borrego por el hecho de ser delantero lo de marcar su primer gol en Segunda B?

–Bueno... a mí no me obsesiona el tener que marcar sí o sí. Lo primero es el equipo y si lo tengo que marcar yo bien pero si no, que lo marque otro compañero. Yo tengo que ir adaptándome a la categoría e ir cogiendo minutos, los goles llegarán solos seguro.