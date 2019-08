FÚTBOL - Segunda B Izazola: «En el Salamanca CF UDS nos planteamos el objetivo del play-off y luego allí, a por el ascenso» David Izazola, director general del Salamanca CFUDS, posa en la sala de prensa del Helmántico para El Norte de Castilla. / Manuel Laya El dirigente mexicano, mano derecha de Manuel Lovato en Salamanca, señala que «la gente empieza a notar un cambio, un club diferente, sólido, formal, que da la cara, que habla» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 14 agosto 2019, 15:38

Su vida ha dado un vuelco espectacular en apenas dos años y medio. De llegar como delantero al por entonces CF Salmantino, a ser ahora director general del Salamanca CFUDS y mano derecha en la capital charra del presidente Manuel Lovato. El mexicano David Izazola relata para El Norte de Castilla su experiencia y los altos retos para la temporada 2019-2020.

–Hace dos temporadas llegó al club para formar parte de la plantilla que terminó logrando el ascenso a Segunda B, la pasada campaña llegó en enero al departamento de marketing y este curso lo hará siendo director general. ¿No da vértigo ese ascenso?

–Ha pasado todo muy rápido y estoy eternamente agradecido por la confianza de Manuel Lovato y la gente del club que me permite estar aquí. Yo he estado trabajando, formándome, tengo una carrera... me he estado preparando para cuando llegara este momento. Estoy viviendo algo que todos los jugadores sueñan algún día, estar en un cargo así. Ahora me toca a mí y creo que estoy totalmente capacitado, y sigo aprendiendo en el día a día.

–¿Cuándo le ofrecen venir a Salamanca como jugador, dónde estuvo la clave?

–Marca un antes y un después una llamada que me hace Manuel (Lovato) en la que me cuenta todo el proyecto y la proyección que tiene para el mismo y ahí es donde me empiezo a enamorar de todo el proceso y el plan deportivo, que no era solo estar en Tercera División en ese momento o ahora en Segunda B. El club siempre ha estado creciendo con tres ascensos seguidos y eso la afición lo tiene que sentir. Hemos sido un equipo que ha crecido en poco tiempo y ahora vamos consolidando la Segunda B para seguir creciendo.

–A Lovato lo conocía de antes...

–No. Fue a partir de esa llamada en la que me contó el proyecto y me habla del interés que tiene por mí como jugador. A partir de ahí empezamos una relación, es una persona que tiene una calidad humana increíble.

–Y pasa en unos meses de llevar el marketing a la dirección general. ¿Llegó a pensar en algún momento que el cargo se le podía quedar grande o se lanzó a por ello?

–Siempre creí que estaba capacitado para ello. Yo empecé en la parte de marketing y ahí hemos crecido enormemente. Entré en febrero y empiezo a relacionarme con otras áreas del club para poder ayudar y sumar. En mayo-junio paso a ser el director general y me siento sumamente capacitado, en el día a día estoy cómodo, estoy disfrutando. El fútbol me apasiona.

–En estos pocos años que lleva en Salamanca, ¿le ha dado tiempo a conocer con profundidad la rivalidad entre Salamanca CFUDS y Unionistas CF y la idiosincrasia de cada uno?

–Sí, claro. La rivalidad es sumamente deportiva. El Salamanca da un paso adelante y siempre ve por el interés del club sin ver a un costado qué hacen otros equipos. Nosotros no estamos enfocando en estructurar mejor el club, en darle mayor impacto a la parte deportiva para la consecución de nuestros objetivos. Me encanta tener el estadio lleno en un derbi para que lo disfrute la ciudad.

–Han anunciado ya 4.500 abonados y se acercan ya los del curso pasado.

–Estamos fascinados con la respuesta de la afición a la campaña. El objetivo es superar los 5.667 del curso anterior y vamos por el buen camino. La parte deportiva tiene que gustar a la gente y con los partidos que hemos tenido en casa creo que lo estamos logrando.

–El club ha entregado esta temporada la construcción de la plantilla a la llamada Inteligencia Deportiva formada por Octavio Mora y Aarón Sánchez. ¿Contentos por ahora con su trabajo?

–Sí, la gente que ha entrado al club está capacitada. Aarón y Octavio han hecho un trabajo excelente y eso se ve reflejado en los partidos. Ahora empieza una bonita etapa con la temporada.

–El míster habló abiertamente de ascenso en su presentación. ¿El director general mantiene la apuesta?

–Entiendo lo que dijo José Luis Trejo. Ninguno de nosotros viene para estar otro año en Segunda B, todos tenemos claro el chip de triunfar. Y si eso se llama ascenso, lo queremos. Un objetivo que sí nos planteamos es llegar al play-off, estamos armando un equipo totalmente competitivo, estamos siendo un club sólido, estable... Y para mí el primer paso es el play-off. Y luego estando en el play-off, buscaremos el ascenso. Paso a paso.

–¿Ha percibido usted que la gente del fútbol (afición, representantes, jugadores, clubes...) aprecian el cambio de seriedad en el Salamanca CF?

–La gente empieza a notar un cambio, un club diferente, sólido, formal, que da la cara, que habla, que está presente y eso lo ven los patrocinadores, proveedores, aficionados, jugadores, gente de oficinas, que empiezan a sentir un clima laboral agradable y diferente.

–Por cierto, han anunciado que primer equipo y filial e incluso algunos partidos del femenino, se jugarán en el Helmántico durante la temporada. ¿No temen que con el duro invierno salmantino el césped se resienta demasiado?

–Lo hablaremos con la persona encargada del campo y trataremos tenerlo lo mejor posible. Iremos viendo de qué forma le podremos dar eso a nuestros jugadores.

–¿No es una apuesta arriesgada traer desde México a la Segunda B a un entrenador que lleva varios años sin dirigir?

–José Luis es una persona experimentada, no le va a afectar la presión, ni la rivalidad... Es importante tener una persona al frente que le contagie a los jugadores esa tranquilidad.

–El míster ha apostado mayoritariamente por el juego de toque en los amistosos. ¿Creen que es la mejor forma para afrontar el cambio al grupo vasco?

–Creo que este grupo se adapta más a los objetivos que tenemos. Serán partidos menos vistosos, quizá por mínimas diferencias pero el equipo al estar un estilo de juego de toque y creando espacios, creo que podremos tener una identidad.

–Cuatro jugadores del filial llegaron ayer de México. ¿Cuándo podrán hacerlo futbolistas como Néstor Calderón o Kristian Álvarez?

–El tema de los visados está en tiempo y forma, y el tiempo lo marca la embajada. Se ha demorado algo más por visados familiares, nada más. Esperemos tenerlo en estas semanas pero no quiero decir un día concreto porque depende de la embajada.

–Por último, aunque ya estén todas las fichas completas. ¿Tiene opciones de volver Sergio Molina?

–Me encantaría, es un jugador muy bueno que demostró un rendimiento muy equilibrado la campaña pasada, uno de los mejores jugadores sin duda. Vamos a ver qué hace la parte de la Inteligencia Deportiva.