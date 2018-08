Isabel de Ocampo reflexiona sobre la identidad de género y el rol masculino La directora de cine salmantina Isabel de Ocampo, en un momento del rodaje de 'Serás hombre'. / ICAL El documental 'Serás hombre' de la cineasta salmantina «no busca culpables, sino acercarnos al origen del problema, que son las ideas del patriarcado que sustentan el machismo» CÉSAR COMBARROS / ICAL VALLADOLID Lunes, 13 agosto 2018, 11:30

La cineasta salmantina Isabel de Ocampo, ganadora del Premio Goya al mejor cortometraje de ficción en 2009 por 'Miente', trabaja estos días en la postproducción de su tercer largometraje, 'Serás hombre'. En este nuevo documental, Primer Premio al desarrollo de proyecto del festival MiradasDoc 2017, propone al espectador «un viaje sensorial», en el que intenta «poner un espejo frente a la sociedad» para «invitar al espectador a la reflexión» sobre cuestiones tan de actualidad como la identidad de género, el rol masculino en el mundo contemporáneo, la explotación sexual o la violencia contra las mujeres.

«Es un caleidoscopio de ideas que el espectador tiene que ir sumando para obtener sus propias respuestas, porque yo respuestas no doy. Lo único que queremos es tratar de saber si la educación que hemos recibido nos va a servir para conseguir una sociedad más igualitaria», explica en declaraciones a Ical. Así, «a modo de fresco impresionista», el largometraje «va tocando muchos palos y sugiriendo muchas ideas a través de las imágenes y de las reflexiones de filósofos, antropólogos, políticos…», desliza.

Esos pensamientos lanzados a la cámara se entremezclan con las historias de cuatro personas seleccionadas por la propia directora, que añaden nuevas perspectivas al tema central del film, a través de sus propias experiencias: Rafa, un proxeneta que tras 35 años en el 'oficio' tiene más dudas que certezas; Abel Azcona, un artista contemporáneo con más de 60 performances y varios intentos de suicidio a sus espaldas, hijo de una prostituta que lo abandonó al nacer; Juan, profesor de Historia en el IES Madrid Sur que saca a la luz los prejuicios que atenazan a sus alumnos sin que ellos sean siquiera conscientes; y el publicista Javier Jato, a través del cual cuestiona el papel de los medios de comunicación y de la ética en la construcción de la sociedad actual.

«Todos los personajes son reales. Me gustaría recalcarlo. Tú puedes marcarles un camino, pero después ellos se van por las ramas o le dan la vuelta y consigues algo muchísimo mejor. Cuando estás haciendo de ti mismo delante de una cámara al final te olvidas de que hay una cámara, esa es la magia de los personajes», explica.

De Ocampo apunta que el rodaje de 'Serás hombre' arrancó en 2015, dos años después de conseguir una mención especial en Tiempo de Historia, en la Seminci, para 'Piratas y libélulas', su anterior documental. «A medida que íbamos grabando yo misma he ido cambiando y evolucionando mi forma de pensar sobre todo esto. Luego también ha surgido el movimiento Me Too y esta explosión del feminismo a nivel mundial, con lo que la película tiene una pertinencia increíble», detalla.

Según explica, «este documental no intenta buscar culpables, sino explicar que ha habido una educación y un patriarcado del que hemos sido víctimas las mujeres, pero que los mandatos sociales también afectan a los hombres y que hay hombres sufriendo por este tema».

En su opinión, «para detener la situación tenemos que ir al origen de la violencia. Hay que analizar por qué hay gente que está perdiendo hijos, familiares, mujeres… por una violencia que está justificada socialmente en ideas subconscientes ancestrales». «Este documental es un intento de acercarnos al origen del problema, que son las ideas del patriarcado que sustentan el machismo, la doble moral sexual, etcétera», argumenta.

«Salamanca se ha convertido en una ciudad donde es muy sencillo rodar»

En ese sentido, recuerda que desde que se tienen datos oficiales, en 2004, el número de mujeres asesinadas en España en casos de violencia de género asciende a 946, una cifra especialmente grave al compararla con las 829 víctimas de la banda terrorista ETA a lo largo de sus 60 años de historia. «¿Cómo puede ser que no nos preocupemos y de una vez no queramos saber por qué está pasando esto? Casi cada día matan a una mujer en España y nos quedamos tan tranquilos tras participar en un minuto de silencio. ¡No!, basta ya de minutos de silencio. Vamos a coger al toro por los cuernos, que somos de Salamanca y sabemos muy bien hacerlo, y a actuar directamente sobre el origen del problema», reflexiona.

De Ocampo, que presidió la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales entre 2012 y 2014, y ejerció como presidenta ejecutiva de la European Women's Audiovisual Network entre 2015 y febrero de 2018, debutó en el cine en 1998, hace ahora dos décadas, con el cortometraje 'Cría zapatillas y te sacarán los cordones'. Desde entonces, asegura que la situación de la mujer en la industria del cine ha evolucionado «hacia la sensatez».

«En el fondo, aunque muchísimos hombres la hayan intentado denostar o ridiculizar, la lucha de las mujeres a la larga beneficia a la sociedad entera», afirma antes de apuntar su convicción de que «el siglo XX ha sido el de la emancipación de las mujeres, y el siglo XXI va a ser el siglo de la liberación de los hombres de su rol de machote viril».

'Crowdfunding'

El film, coproducido por Gris Medio, Orreaga Filmak y la propia De Ocampo, ha sido rodado parcialmente en Salamanca, y tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial han colaborado en el proyecto, en el que también ha intervenido el Ministerio de Cultura a través del ICAA. «Salamanca se ha convertido en una ciudad donde es muy sencillo rodar, y todos los políticos están muy concienciados de la gran potencia que tiene el audiovisual», agradece.

La película mantiene además abierta hasta mediados de agosto una campaña de 'crowdfunding' en la plataforma PatrocinaM. «Animo muchísimo a la gente a que participe, porque es un documental que no va a pasar desapercibido», concluye.