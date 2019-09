FÚTBOL - Segunda B Isaac Manjón: «Unionistas CF luchará por meterse entre los diez primeros seguro» Isaac Manjón celebra un gol en su etapa en Unionistas. / Manuel Laya El delantero navarro se medirá a su club este domingo y recuerda con cariño los dos años que pasó en Salamanca JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 septiembre 2019, 11:52

Isaac Manjón Chaparro puso en el pasado mercado invernal fin a su fructífera etapa de dos temporadas en Unionistas de Salamanca, club del que sigue ostentando el registro de segundo máximo goleador (29)tras Cristo (41) y el tercero en partidos (80) -será alcanzado por Piojo (79) si el capitán juega este domingo ante el CDCalahorra y muy pronto por Carlos de la Nava (79)-. El delantero navarro espera con impaciencia el duelo ante su exclub, del que tan buen recuerdo guarda, de este domingo en la localidad riojana.

–Al conocer que Unionistas pasaba al grupo II, seguro que cuando salió el calendario fue rápido a ver cuándo se medía a su exequipo.

–Sí, es lo primero que hice. Llega ahora el primer partido y para mí es muy especial porque le tengo un cariño enorme a Unionistas y a Salamanca. Tengo ganas de que llegue y disfrutar de ese momento.

–Sigue siendo el segundo máximo goleador y el tercero en partidos...

–Es un orgullo para mí tener esos números de mérito todavía. Me alegro que rápido Piojo me pase porque el capitán tiene que estar muchos años en Unionistas.

–¿Cómo valora su paso por aquí?

–Es un club muy especial para mí en mi carrera. Era la primera vez que yo salía a jugar fuera de mi tierra o alrededores. Fue todo una experiencia: vivir fuera, un cambio de ciudad, de club... y el club hace que le cojas mucho cariño, es muy humilde y te hacen sentirte muy querido, que eres parte del club. Mis dos años allí los recordaré con mucho cariño.

–¿Le dolió irse?

–En el fútbol, como en la vida, son todo etapas. Y yo sinceramente creía que mi momento en Unionistas ya terminaba. Entonces me dio pena porque los cambios cuando eres querido cuesta, pero creía que me tenía que ir. Volvía muy cerca de casa, estoy también muy feliz aquí. Se portaron muy bien conmigo dejándome salir.

–Como Unionistas, el Calahorra cumple su segunda temporada seguida en Segunda B. ¿Cómo es el club?

–Sí, es la segunda. Es humilde también. Llevaba muchos años luchando por ascender, ganaron tres ligas seguidas en Tercera hasta que subieron. Trabaja muy bien, está creciendo mucho, con un campo muy bonito donde se respira fútbol, de hierba natural y con bastante capacidad. El trato es muy cercano y familiar como Unionistas: la directiva, director deportivo y afición te arropan mucho. Me recuerda en eso mucho a Unionistas. La afición te hace sentirte pare de Calahorra.

–Además han empezado muy bien la Liga -son cuartos sin conocer la derrota- y la pasada jornada ganaron en casa de uno de los cocos, el Burgos CF...

–El objetivo primordial es la salvación. Somos un club humilde y luego si podemos pelear por algo más ambicioso, iremos a por ello. Si se puede luchar por la Copa o mejorar la clasificación del curso pasado, mejor que mejor.

–Si el míster del Calahorra le pidiera algún indicativo sobre su exequipo, ¿qué le diría?

–Pues que Unionistas es un equipo que sabe competir en todos los campos, que no nos lo va a poner nada fácil. Sus armas son el juego directo sobre los puntas y luego comenzar a jugar;además defensivamente son muy rocosos, difíciles de batir. Les ha costado arrancar aunque ya ganaron el último partido pero eso no nos puede hacer pensar que será fácil. Tengo claro que Unionistas va a estar luchando por meterse entre los diez primeros. Hay que salir con todos los sentidos.

–¿Sobre qué jugadores tendréis que poner más atención?

–Los más peligrosos para mí son Javi Navas en la derecha, que saca centros de calidad desde cualquier sitio; Carlos de la Nava, un jugador que marca las diferencias allí, le buscan todo el rato para prolongar o generar de cara; y en la parte de atrás, Piojo que es un seguro, Ayoze con muy buena salida del balón y es un cerrojo, Ribelles en la medular que es el que da el equilibrio al equipo, o Góngora, en la izquierda, que en el balón parado tiene mucho peligro. Podría hablar de más jugadores porque tienen muy buena plantilla.

–Ahora Manjón no está contando demasiado y le toca tirar de paciencia.

–Sí, el míster está contando con otros compañeros que lo están haciendo bien y yo seguiré trabajando como el primer día o más si puedo para cuando llegue mi momento, aprovecharlo. La competencia nos hace mejores a todos. La temporada es larga y habrá momentos para todos.

–La temporada pasada también le costó arrancar a Unionista como está. ¿Qué consejo le daría a la afición para que esté tranquila?

–Que confíen, tanto Roberto Aguirre, el cuerpo técnico y los jugadores saben hacer las cosas bien, el inicio no ha sido el mejor pero la calidad y el trabajo están ahí. Seguro que van a cumplir los objetivos y pelear por puestos importantes.

–Para la vuelta prefiere jugar en Las Pistas o ya en el nuevo campo Reina Sofía?

–Bueno, a ver, el partido para mí será especial sea donde sea. Será volver a Salamanca y seguro que no lo olvidaré. Si soy sincero, prefiero jugar en Las Pistas porque es donde yo he jugado, disfrutado y me gustaría volver al mismo sitio. Aunque si es en el Reina Sofía, pues también los disfrutaré igual.

–Por último, celebraría un gol si le marca a Unionistas?

–No, por respeto a Unionistas no lo celebraría.