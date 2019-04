BALONCESTO - Liga Femenina Irene Mata: «El debut y jugar tanto con el CB Avenida es todo un gran regalo para mí» Irene Mara defiende a una rival del Mann Filter el pasado sábado en Würzburg. / MARÍA SERNA La canterana palentina de Avenida, que debutó ante el Mann Filter, asegura que «es un sueño entrenar junto a Silvia Domínguez» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 abril 2019, 14:35

«Sigo en una nueva», son las primeras palabras que le vienen a la mente a Irene Mata, canterana del CB Avenida que el pasado sábado debutó con el primer equipo charro en el partido ante el Mann Filter de la penúltima jornada de la fase regular. Y jugó nada menos que diez minutos. Acaba de cumplir los 18 años, es estudiante de segundo de Bachillerato y apenas lleva esta temporada en el club charro después de pasar por equipos de León, Valladolid o Palencia. «Soy júnior de segundo año», señala la base palentina que arrancó su carrera en el Filipenses, pasó por el UVA Ponce de Valladolid y los tres últimos años ha jugado en León.

Mata recuerda sus inicios en el basket gracias a que «mi padre compró una canasta de esas que se cuelgan en la calle cuando era pequeña; vivíamos en una finca hasta los 7 años y allí empecé a jugar con mis primos. Recuerdo que al principio no me gustó porque no llegaba (ríe) y un día mi padre me llevó al equipo del cole... y desde entonces es lo que más me gusta».

La canterana tuvo su primer contacto con la primera plantilla del CB Avenida esta pasada pretemporada, pero ya más de continuo desde esta semana pasada. «La semana pasada, en el primer entrenamiento que hice el lunes, en la mitad de la sesión me dijo Miguel ángel 'Irene, vas de azul', para jugar el 5x5. 'Y estás convocada el sábado con el primer equipo'. Me quedé en blanco... Puse la sonrisa de oreja a oreja... Lo flipé», señala ilusionada la palentina. La base admite que «durante toda la semana me costó dormir muchísimo y eso que llegaba muy cansada a casa por los entrenamientos».

Admira a Silvia

Irene Mata reconoce que «las jugadoras del primer equipo también se alegraron, me dijeron que estuviera tranquila. Se han portado todas genial conmigo».

A la hora de hablar de su ídolo, la base lo tiene claro. «Desde pequeña ha sido Silvia Domínguez. Todas son súper profesionales y me encanta cómo juegan todas. Llegas a un entrenamiento y no te das cuenta de que estás chocando la mano a una jugadora que es tu ídolo. Tocar el mismo balón, que te defienda... estar hablando con ella. Es un sueño».

La canterana reconoce que entrenar al lado de una estrella de la WNBAcomo Jewell Loyd «es una pasada de jugadora. En cada entreno hace cosas increíbles».

Con respecto al partido, Irene disfrutó de nada menos que diez minutos. «No esperaba jugar tanto y además ya me sacó en el primer cuarto, me quedé alucinada, no me lo esperé para nada. Ni siquiera jugar. Sabía que podía no jugar perfectamente. Para mí es un regalo lo que me han dado».

Irene tiene palabras de agradecimiento para el entrenador Miguel Ángel Ortega porque «no le conocía de nada. Y desde el minuto uno ha sido súper amable. Es muy profesional y cuando hay que ponerse serio lo hace. Es como debe ser un entrenador, pero a la hora de animar y transmitir confianza es muy importante. Se ve que hay muy buen rollo con las jugadoras del equipo y eso es muy importante». Sobre sus minutos en la cancha, la base explica que «no tengo la sensación de haber estado nerviosa porque no me dio ni tiempo. Salí muy contenta por haber debutado. Tanto las jugadoras como los entrenadores han estado en todo momento muy pendientes de mí dándome ánimos».

Por último, Irene Mata tiene claro que tras esta inolvidable experiencia con el equipo profesional del club, ahora regresará al júnior. «Sí, nos acabamos de clasificar ya para la Final A Cuatro de nuestra categoría y si vuelvo a entrenar con el primer equipo será otro regalo más porque cada entrenamiento lo es».