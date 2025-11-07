El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las puertas blindadas y zona de Buenos Aires donde estaban los domicilios. SH

Así es el insólito búnker de la droga descubierto en Salamanca: puertas blindadas y cámaras

La Policía Nacional desarticula una organización que traficaba en pisos de la capital y Santa Marta desde pisos fuertemente protegidos con cámaras de vigilancia y accesos acorazados

Félix Oliva

Félix Oliva

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:42

Una organización familiar dedicada al tráfico de drogas a media escala en Salamanca está detrás el último descubrimiento que ha hecho la Policía Nacional, pisos bunkerizados donde potentes puertas blindadas para impedir la entrada de las fuerzas y cuerpos o de grupos rivales y, al tiempo, hacer la venta al menudeo de la droga.

Tras varios meses de investigación, hace unas semanas se ponía en marcha la parte activa de una importante operación policial que culminó con la desarticulación de cuatro puntos de venta en Salamanca y Santa Marta de Tormes. Como se supo en su día, la operación había terminado con el decomiso de sustancias, la detención de varias personas y la intervención de armas, munición, básculas... y 6.000 euros en efectivo, según informa SalamancaHoy.

De la investigación se concluyó que la organización disponía de varios puntos de venta bastante activos, ubicados en diferentes barrios de esta ciudad como son Pizarrales, Buenos Aires, además de otro el el municipio de Santa Marta. Todos formaban parte del entramado de una familia de la droga.

La organización operaba en varios pisos donde vendía la droga, locales bastante activos y en ellos se realizaba la venta de sustancias estupefacientes al menudeo, principalmente cocaína. La venta la realizaban los miembros de una misma familia, de los cuales seis personas resultaron detenidas, cuatro varones y dos mujeres. Se realizó la entrada y registro en las cuatro viviendas de manera simultanea.

Una de las puertas blindadas de uno de los búnkeres.
Una de las puertas blindadas de uno de los búnkeres.

En los registros realizados se pudieron comprobar las importantes medidas de seguridad de las que disponían algunos de los domicilios, tratándose de verdaderos búnkeres.

Según explica la Policía Nacional, estaban equipadas con dobles puertas y puertas metálicas con anclajes metálicos y refuerzos de hierro. Disponían además de ventanas pequeñas, a través de las cuales suministraban la droga, al tiempo que había instaladas como medida de seguridad complementaria, cámaras de video vigilancia enfocando hacía la vía pública.

Robo de un camión de cerveza

La investigación se inició tras el conocimiento de un robo con intimidación, en el que la víctima era el conductor de camión tráiler que transportaba 24 palets de una conocida marca de cerveza, ascendiendo a un total de 11.000 litros y siendo su valor superior a los 30.000 euros.

Tras las gestiones realizadas de vigilancia, seguimiento y análisis de la información llevadas a cabo por funcionarios policiales de la Comisaria Provincial de Salamanca, se logró identificar al principal encartado de los hechos. Este individuo forma parte de una familia dedicada habitualmente al tráfico de drogas a pequeña escala, principalmente cocaína.

